اسپانلو: دفاع مقدس مکتب ماندگار ایستادگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، نمایشگاه یادمان دفاع مقدس با حضور محمود اسپانلو، رئیس کل دادگستری گلستان، جمعی از ایثارگران و کارکنان دستگاه قضایی استان در ساختمان دادگستری کل گلستان گشایش یافت.
اسپانلو در حاشیه بازدید از این نمایشگاه با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: یکی از مهمترین آموزههای این دوران، مدیریت جهادی بود؛ چراکه در سالهای ابتدایی انقلاب، بسیاری از مدیران تجربه کافی در زمینه اداره کشور نداشتند، اما دفاع مقدس نسلی از مدیران را تربیت کرد که بعدها در عرصههای مختلف مدیریتی و اجرایی کشور نقشآفرین شدند.
وی افزود: دشمن در آغاز جنگ تحمیلی با تجهیزات و امکانات گسترده وارد میدان شد، اما آنچه ملت ایران در اختیار داشت، ایمان، اراده و باور به اهدافی بود که امام خمینی(ره) ترسیم کرده بود و همین عوامل زمینهساز ایستادگی مردم و رزمندگان در برابر دشمن شد.
تجربه دفاع مقدس؛ پشتوانه مقابله با تهدیدها
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به تحولات و تهدیدهای سالهای اخیر گفت: دشمن تصور میکرد با استفاده از تجهیزات پیشرفته و هدف قرار دادن مسئولان و فرماندهان میتواند در مدت کوتاهی نظام جمهوری اسلامی را از بین ببرد، اما تجربه دفاع مقدس و روحیه مقاومت مردم نشان داد که اراده ملت ایران در برابر تهدیدها همچنان مستحکم است.
اسپانلو ادامه داد: حضور گسترده مردم در بیش از ۲۰۰ شب و ایستادگی آنان در برابر تهدیدها، بار دیگر اهمیت پشتیبانی مردمی و انسجام ملی را نشان داد.
وی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری دستگاه قضایی از تجربههای گذشته گفت: مسئولیت ما در دستگاه قضایی بسیار مهم است و باید از آموزههای دفاع مقدس، جنگهای اخیر و حوادث گذشته برای انجام بهتر وظایف خود استفاده کنیم.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: دستگاه قضایی در جایگاهی قرار دارد که وظیفه تثبیت حاکمیت و اجرای عدالت را بر عهده دارد و همانگونه که امام خمینی(ره) تأکید داشتند، این دستگاه باید ملجأ و پناهگاه مظلومان باشد و در مسیر اصلاح و پیشرفت جامعه حرکت کند.
خدمت به مردم و مبارزه با فساد؛ وظیفه دستگاه قضایی
اسپانلو با اشاره به جایگاه مردم در نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: این نظام بر پایه ولایت و مردم بنا شده است و خدمت به مردم باید بدون منت و با تمام توان انجام شود.
وی تأکید کرد: کارکنان دستگاه قضایی باید با بهرهگیری از درسهای جبهه مقاومت، در برابر زیادهخواهیها و جرایم، مبارزه با فساد و دفاع از حقوق مردم ایستادگی کنند و در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت ثابتقدم باشند.
رئیس کل دادگستری گلستان حقطلبی را از اصول اساسی فعالیت در دستگاه قضایی دانست و گفت: اگر در این دستگاه حقطلب نباشیم، نمیتوانیم به اهدافی که برای نظام و جامعه ترسیم شده است، دست پیدا کنیم.
نمایشگاه دفاع مقدس؛ فرصتی برای انتقال ارزشها
اسپانلو دفاع مقدس را مکتبی ماندگار دانست و افزود: بزرگداشت سالانه دفاع مقدس، گرامیداشت یاد شهدا و برپایی نمایشگاهها صرفاً برگزاری یک مراسم نیست، بلکه فرصتی برای یادآوری خاطرات شهدا و ایثارگران، بازخوانی تجربههای دوران جنگ و انتقال ارزشهای ایثار، مقاومت و همبستگی به نسلهای جدید است.
نمایشگاه یادمان دفاع مقدس در ورودی ساختمان دادگستری کل استان گلستان برپا شده و علاقهمندان میتوانند در ساعات اداری از آن بازدید کنند.
در این نمایشگاه، بخشهایی از یادمان دفاع مقدس، اسناد و روایتهای مرتبط با دوران جنگ و همچنین دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی منتسب به دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی در معرض دید عموم قرار گرفته است.
دیدار با خانواده شهدای جنگ تحمیلی و جنگ تحمیلی اخیر، عطرافشانی گلزار شهدا و دیدار با جانبازان دفاع مقدس از دیگر برنامههای دادگستری گلستان در هفته دفاع مقدس است.
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