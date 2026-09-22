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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۷

فخرالدین: فرهنگ دفاع و ایثار باید به نسل جدید منتقل شود

فخرالدین: فرهنگ دفاع و ایثار باید به نسل جدید منتقل شود

گرگان- مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گلستان بر انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جدید تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید فخرالدین عصر سه شنبه در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: آشنایی نسل جوان با سیره شهدا، رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس، زمینه‌ساز انتقال ارزش‌های ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده است.

وی افزود: حضور جوانان و نسل‌های بعدی انقلاب اسلامی در برنامه‌های مرتبط با دفاع مقدس، فرصت مناسبی برای آشنایی آنان با حماسه‌آفرینی شهدا و رزمندگان و شناخت ابعاد مختلف این دوران است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گلستان با بیان اینکه دفاع مقدس صرفاً یک رویداد تاریخی نیست، ادامه داد: دفاع مقدس فرهنگی زنده و جاری است که باید ابعاد مختلف آن برای نسل امروز و آینده تبیین شود.

فخرالدین با اشاره به تداوم ضرورت دفاع از کشور خاطرنشان کرد: امروز نیز کشور در معرض تهدید و تهاجم قرار دارد و به همین دلیل فرهنگ دفاع، ایثار و مقاومت همچنان اهمیت دارد.

وی گفت: آیین تجلیل و تکریم از رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس در نخستین روز هفته دفاع مقدس و همزمان با سراسر کشور برگزار شد و فرصتی برای پاسداشت مجاهدت‌های افرادی است که در دوران دفاع مقدس برای دفاع از کشور ایستادگی کردند.

کد مطلب 6955564

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