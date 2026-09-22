به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیبالله غفوری نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه کرمانشاه و منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در پی ارتحال حضرت آیتاللهالعظمی حاج سیدموسی شبیری زنجانی، مرجع عالیقدر جهان تشیع، پیام تسلیتی صادر کردند.
در این پیام با اشاره به جایگاه والای عالمان دینی در مکتب اهلبیت (ع)، آمده است: ارتحال این فقیه فرزانه و عالم جامعالاطراف، ضایعهای بزرگ و جبرانناپذیر برای اسلام، امت اسلامی، مکتب اهلبیت (ع) و حوزههای علمیه شیعه به شمار میرود.
آیت الله غفوری و حبیبی در ادامه پیام خود، آیتالله شبیری زنجانی را از عالمانی دانستند که بخش بزرگی از عمر پربرکت خود را به پاسداری از میراث فقاهت شیعه و پرورش نسلهایی از عالمان و دانشوران اختصاص داد و تصریح کردند: دقتنظر علمی، تقوای الهی و سلوک اخلاقی آن مرجع عالیقدر، جلوهای ماندگار از پیوند علم و معنویت بود.
در بخش دیگری از این پیام با تأکید بر آثار ماندگار علمی و معنوی آن عالم فقید آمده است: اگرچه فقدان این مرجع عالیقدر، خاموشی مشعلی هدایتگر در عرصه معرفت، علم و فضیلت است، اما آثار علمی، میراث فکری و معنوی و تربیت شاگردان ایشان همچنان چراغ راه پیروان مکتب اهلبیت (ع) خواهد بود.
نماینده ولیفقیه در استان و استاندار کرمانشاه همچنین این مصیبت را به حضرت بقیةاللهالأعظم (عج)، رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید، اساتید و طلاب حوزههای علمیه، شاگردان، مقلدان و ارادتمندان آن مرجع فقید و ملت ایران تسلیت گفتند.
در ادامه پیام تسلیت، مردمان مؤمن و ولایتمدار استان زنجان و بهویژه بیت مکرم و فرزندان عالم و فاضل آیتالله شبیری زنجانی نیز از دیگر مخاطبان این پیام عنوان شدهاند و برای آنان صبر و شکیبایی مسئلت شده است.
آیت الله غفوری و حبیبی در پایان از درگاه خداوند متعال برای آن مرجع عالیقدر، رحمت واسعه، علو درجات و همنشینی با اجداد طاهرین و برای بازماندگان و عموم داغدیدگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت کردند.
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