به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون بولینگ و بیلیارد که امروز (سه شنبه شهریور) در محل وزارت ورزش برگزار شد، فریبا محمدیان که ریاست مجمع را بر عهده داشت با اشاره به درخواست مطرح‌شده از سوی اعضای مجمع اظهار داشت: با توجه به اینکه این موضوع در دستورجلسه نبود، به احترام اعضای مجمع که خواستار طرح آن بودند، از پروتکل عبور کردم. البته برای این موضوع راهکار وجود دارد و می‌توان آن را برطرف کرد. درخواست می‌کنم آقای اسکندری یک لایحه تحلیلی آماده و به معاونت قهرمانی ارسال کند تا در دستورکار قرار گیرد و پس از انجام کار کارشناسی و بررسی موضوع با حضور طرفین، تصمیم لازم اتخاذ شود؛ به شکلی که رشد و توسعه رشته و رضایت مخاطبان آن را به همراه داشته باشد.

وی افزود: فلسفه وجودی تأسیس فدراسیون‌ها و به دنبال آن هیئت‌های ورزشی چیست؟ آیا فلسفه وجودی این سازمان‌های مهم صرفاً این است که منابع مالی از سوی دولت تأمین و همه برنامه‌های تدوین‌شده بر بستر آن اجرا شود، یا موضوع درآمدهای خود فدراسیون و هیئت‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد؟

محمدیان با اشاره به برخی مباحث مطرح‌شده درباره میزان حمایت وزارت ورزش از ورزشکاران این رشته گفت: با این موضوع که ورزشکاران این رشته مورد حمایت یا توجه وزارت ورزش نیستند، موافق نیستم و چنین چیزی صحت ندارد. بهتر است در تحلیل‌ها بررسی کنیم که آیا بخشنامه، آیین‌نامه یا مقرره‌ای داشته‌ایم که تبعیض‌آمیز باشد و یک رشته را شامل شود و رشته دیگری را شامل نشود؟ چنین موضوعی وجود ندارد.

معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان در ادامه با قدردانی از عملکرد فدراسیون در کسب کرسی‌های بین‌المللی اظهار کرد: از تلاش‌های آقای اسکندری در این زمینه قدردانی می‌کنم. کرسی‌هایی که این فدراسیون به دست آورده، قابل توجه است و امیدواریم هم تعداد این کرسی‌ها افزایش پیدا کند و هم سطح آنها ارتقا یابد.

وی افزود: همچنین انتظار داریم تعداد بانوان در این کرسی‌ها افزایش پیدا کند و در گزارش‌های آینده، میزان منفعت و دستاورد این کرسی‌ها برای بخش فنی، مدیریتی و تجهیزاتی فدراسیون نیز ارائه شود.

محمدیان با اشاره به موضوع بودجه نفت و تجهیزات اختصاص‌یافته به هیأت‌های استانی گفت: خوشحال شدم که تجهیزات برای هیئت‌های استانی ارسال شده است. همچنین در گزارش خزانه‌دار محترم دیدم که میزان تجهیزات ارسال‌شده حتی بیش از آن چیزی بوده که در تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده بود. این دقیقاً همان اتفاقی است که ما به دنبال آن هستیم.

معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان در ادامه با اشاره به اقدامات اجتماعی فدراسیون اظهار کرد: انتظار دارم ورزشکاران سازمان‌یافته این رشته با توجه به اتفاقات خوبی که رقم زده‌اند، اقدامات خیرخواهانه و فراتر از مسئولیت اجتماعی معمول فدراسیون‌ها را استمرار دهند. به‌ویژه در ایام جنگ، همکاری و همراهی این فدراسیون با مردم قابل ستایش بود و این اقدامات فراموش نخواهد شد.

وی ادامه داد: ورزش در نظام جمهوری اسلامی به چنین تفکرات و سبک مدیریتی نیاز دارد و حتماً از این اقدامات حمایت خواهد کرد.

محمدیان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی رشته بولینگ و بیلیارد گفت: مجموع گزارش‌ها و رصدهای میدانی ما و همکاران‌مان، نشانه‌های رشد قابل توجهی را در این فدراسیون نشان می‌دهد، اما با توجه به شناختی که از مدیریت آقای اسکندری داریم، انتظار داریم این رشد به سمتی برود که این رشته ورزشی با همه زیرشاخه‌های خود، به یک مدل اقتصادی در ورزش تبدیل شود.

وی افزود: تبدیل شدن این رشته به یک مدل اقتصادی، قطعاً نیازمند کار آقای دکتر اسکندری و تیم کاری ایشان است. از مجمع قبلی تا امروز منتظر بودم که این موضوع را بشنوم و تصور می‌کردم در مجمع امروز حتماً گزارشی در این زمینه ارائه شود.

محمدیان خاطرنشان کرد: ایجاد یک مدل اقتصادی می‌تواند باعث شود این فدراسیون علاوه بر تولیدات مالی و مادی، در زمینه تولید ورزشکار، مربی و داور نیز دستاوردهای بیشتری داشته باشد. در رصدهایی که از فدراسیون داشتم، مسابقات و لیگ‌های مختلف را دیدم که همه اینها اتفاقات خوبی است و با کمک هیئت‌های ورزشی انجام می‌شود، اما این روند باید پایدار و مستمر باشد و در نهایت به یک مدل اقتصادی مشخص برسد.



وی همچنین یادآور شد: در غیر این صورت، ممکن است در مجمع بعدی نیز اعضای مجمع و رؤسای هیئت‌ها انتظار داشته باشند دولت حمایت بیشتری انجام دهد. دولت برای تسهیل‌گری و آغاز اقدامات مهم در کنار شماست و برای شتاب دادن به برنامه‌ها نیز حمایت می‌کند، اما پس از آن باید مدل‌هایی بر اساس اختیارات فدراسیون و هیئت‌ها طراحی شود که به خودکفایی فدراسیون کمک کند.

محمدیان در پایان اظهار کرد: خودکفایی فدراسیون بولینگ و بیلیارد با توجه به ماهیت این رشته دور از دسترس نیست و با مدیریتی که از آقای دکتر اسکندری سراغ داریم، حتماً می‌تواند رقم بخورد. انتظار دارم برای سال ۱۴۰۶ و نیمه باقیمانده سال ۱۴۰۵، این اقدام مهم با دستور آقای دکتر اسکندری در برنامه هیئت رئیسه آغاز شود. ما نیز در کنار شما هستیم تا کمک کنیم این اتفاقات پایدار شود.

وی همچنین از رئیس، دبیر و کارکنان فدراسیون، همکاران حوزه‌های مختلف وزارت ورزش و جوانان و مجموعه رسانه‌ای این وزارتخانه قدردانی کرد و گفت: امیدوارم در مجمع بعدی گزارش‌هایی از این فدراسیون ارائه شود که نشان‌دهنده یک جهش قابل توجه‌تر باشد. یکی از این جهش‌ها می‌تواند در دسترس قرار گرفتن سهمیه‌های ورد گیمز باشد.

معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: حمایت از ورزشکاران و موفقیت‌هایی که آنها کسب می‌کنند، بر اساس دستورالعمل‌هایی انجام می‌شود که برای رشته‌های مختلف وجود دارد و این رویدادها و سطح آنهاست که نوع حمایت‌های مادی را تعیین می‌کند.

وی با اشاره به حمایت وزیر ورزش و جوانان از فدراسیون بولینگ و بیلیارد گفت: این فدراسیون جزو فدراسیون‌هایی است که مورد توجه وزیر محترم ورزش قرار دارد. در موضوع ورد گیمز نیز شاهد بودیم که دکتر دنیامالی به‌عنوان نفر اول ورزش کشور، چگونه پیگیر موضوع بودند و دستوراتی را برای کاهش دغدغه‌های این فدراسیون صادر کردند.

محمدیان افزود: این اتفاق حاصل مدیریت همه اعضای فدراسیون، از هیئت‌ها تا حوزه ستادی است. جا دارد از آقای اسکندری و دیگر مسئولان فدراسیون نیز تشکر کنم که در این موضوع همراهی کردند.

وی تأکید کرد: از مدیران برجسته و حرفه‌ای حاضر در یک مجموعه حرفه‌ای انتظار می‌رود به شنیده‌ها اکتفا نکنند. اگر فکتی وجود دارد، همان فکت باید مطرح شود. ما در این مجمع که محل تصمیم‌گیری است، چنین موضوعی را نداریم و شنیده‌ها را نیز باید در حد نگرانی‌های معمول در نظر گرفت.

معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده در مجمع اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های خوبی که این فدراسیون دارد، گزارش‌های شفاف و مناسبی ارائه شد. به‌ویژه گزارش خزانه‌دار محترم که جداول آن کاملاً حرفه‌ای تنظیم شده بود و دقت نظر مناسبی داشت.

وی افزود: این موضوع ما را امیدوار می‌کند که نظم و انضباطی که مقام عالی وزارت همواره بر آن تأکید دارند، در تمام لایه‌های کاری، از وزارتخانه تا فدراسیون‌ها، استان‌ها و هیئت‌ها، مورد توجه قرار گرفته است و خوشبختانه در این فدراسیون نیز شاهد چنین رویکردی هستیم.

محمدیان همچنین بر توجه بیشتر به هیئت‌های شهرستانی تأکید کرد و گفت: انتظار دارم هیئت‌های شهرستانی بررسی شوند تا هیئت‌هایی که در مجامع استانی حضور دارند، حتماً دارای شناسه باشند. اگر تاکنون این اتفاق برای برخی هیئت‌ها رخ نداده است، با حمایت رئیس فدراسیون باید این موضوع تا پایان سال پیگیری شود تا در آینده مشکلی ایجاد نشود.

وی درباره ثبت اموال و منابع مالی فدراسیون نیز اظهار داشت: همانطور که بخش مالی در گزارش‌ها به شکل حرفه‌ای ثبت شده است، منابع مالی فدراسیون از هیئت‌های شهرستانی تا خود فدراسیون نیز باید به‌صورت دقیق ثبت و به‌روز شود. تمایل ما این است که این اطلاعات به شکل الکترونیکی ثبت شود، اما با توجه به احتمال بروز مشکل در دسترسی‌های الکترونیکی، لازم است نسخه کاغذی و مستندات مربوطه نیز وجود داشته باشد.