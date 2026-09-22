مسکو: موضع گوترش درباره بحران اوکراین اهمیت چندانی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر علیموف، معاون وزیر امور خارجه روسیه در گفتگو با ریانووستی اعلام کرد: در صورت مطرح شدن پیشنهادی از سوی اوکراین برای دیدار در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، آن را بررسی خواهیم کرد.

معاون وزیر امور خارجه روسیه ادامه داد: روسیه نسبت به آمادگی رهبری کنونی اوکراین برای مذاکره و دستیابی به توافق به شدت تردید داد. موضع گوترش درباره بحران اوکراین اهمیت چندانی ندارد؛ هیچ‌یک از ابتکارات او مناسب و سازنده نبوده است.

الکساندر علیموف سپس اضافه کرد: امیدواریم عملکرد سازمان ملل در مورد اوکراین به‌طور اساسی بازنگری شود؛ فعالیت این سازمان در این زمینه ناموفق بوده است. مسکو از دبیرکل جدید سازمان ملل خواستار بازنگری در رویکرد جانبدارانه این سازمان در قبال اوکراین خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: احتمال میانجی‌گری سازمان ملل برای حل‌وفصل وضعیت اوکراین در حال حاضر با تردیدهای جدی مواجه است.