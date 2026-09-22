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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

رژه خودرویی نیروهای خدماتی قوچان به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس

رژه خودرویی نیروهای خدماتی قوچان به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس

قوچان- همزمان با اولین روز هفته دفاع مقدس رژه خودرویی و موتوری نیروهای خدمت‌رسان و نیروهای مسلح در قوچان برگزار شد.

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کد مطلب 6954746

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