https://mehrnews.com/x3d7CC ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸ کد مطلب 6954746 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸ رژه خودرویی نیروهای خدماتی قوچان به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس قوچان- همزمان با اولین روز هفته دفاع مقدس رژه خودرویی و موتوری نیروهای خدمترسان و نیروهای مسلح در قوچان برگزار شد. دریافت 21 MB کد مطلب 6954746 کپی شد مطالب مرتبط افتتاح ۸ یادمان شهید گمنام همزمان با هفته دفاع مقدس در خراسان رضوی خطای محاسباتی دشمن را قاطعانه پاسخ میدهیم انقلاب اسلامی ایران الگوی مقاومت مردم یمن است اجرای ۴۶ عنوان برنامه اصلی هفته دفاع مقدس در قوچان قرائت پیام مقام معظم رهبری بر مرقد رهبر شهید همزمان با هفته دفاع مقدس رزمایش و رژه اقتدار موتوری و ماشینی جانفدایان ایران در لاهیجان مجاهدت رزمندگان گنجینهای ماندگار برای ساختن نسل آینده است برچسبها رژه موتوری شهرستان قوچان دفاع مقدس
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