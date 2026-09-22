برگزاری هفتمین نشست گفتگوی انرژی اوپک و هند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین نشست عالی‌رتبه گفتگوی انرژی اوپک و هند روز سه‌شنبه (۳۱ شهریور) به ریاست مشترک هاردیپ سینگ پوری، وزیر نفت و گاز طبیعی هند، و هیثم الغیص، دبیرکل این سازمان، در دهلی‌ نو برگزار شد.

ثبات بازار نفت، امنیت انرژی و اهمیت سرمایه‌گذاری کافی و به‌موقع در صنعت نفت از محورهای اصلی این گفت‌وگوها بود. دو طرف ضمن بررسی چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، بر نقش حیاتی هند در توسعه اقتصادی جهان و رشد تقاضای انرژی تأکید کردند.

هاردیپ سینگ پوری در سخنان خود با اشاره به رابطه مکمل و مؤثر بین هند و اوپک، از نقش دبیرکل این سازمان در تقویت این مشارکت قدردانی کرد.

وی با تأکید بر اینکه هند برای همکاری دیرینه خود با اوپک و کشورهای عضو این سازمان ارزش زیادی قائل است، گفت: این تعامل به درک متقابل و همکاری در زمینه مسائل مهم حوزه انرژی کمک کرده است.

وی یادآور شد: هند به‌عنوان یکی از اقتصادهای بزرگ جهان با سریع‌ترین میزان رشد، در دهه‌های آینده همچنان یکی از محرک‌های مهم در تقاضای جهانی انرژی خواهد بود. تداوم گفت‌وگو میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برای حمایت از سرمایه‌گذاری، تقویت تاب‌آوری انرژی و تضمین عرضه مطمئن انرژی با هدف رشد و توسعه جهانی ضروری است.

سینگ پوری ضمن قدردانی از تلاش‌های اوپک برای افزایش ثبات و شفافیت در بازارهای جهانی انرژی هم‌زمان با تردیدهای ژئوپلیتیک موجود و نوسان‌های بازار، از اوپک و هند خواست برای تقویت تعادل، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار جهانی انرژی، با یکدیگر همکاری نزدیک داشته باشند.

در همین حال، هیثم الغیص گفت: گفت‌وگو با هند برای اوپک در اولویت است، زیرا ما به اهمیت این کشور در چشم‌انداز کنونی انرژی جهان و افزایش اهمیت آن در دهه‌های آینده واقف هستیم.

وی افزود: گفتگوی انرژی اوپک و هند در سال ۲۰۱۵ در دهلی‌نو آغاز شد و اکنون برای یازدهمین سال برگزار شده است.

دبیرکل اوپک ضمن قدردانی از رویکرد متوازن، واقع‌بینانه و عمل‌گرایانه هند در رویارویی با چالش‌های انرژی، تأکید کرد: بسیاری از اولویت‌های هند در حوزه انرژی، اولویت‌های اوپک هم به‌شمار می‌روند.

الغیص همچنین از تعهد راسخ دولت هند به همکاری و گفت‌وگوی بین‌المللی قدردانی و تصریح کرد: نکته دلگرم‌کننده در گفتگوی ما این است که دولت هند همواره بر دیپلماسی و گفت‌وگو به‌عنوان ابزاری برای حل‌وفصل چالش‌های بزرگ عصر حاضر تأکید کرده است.

الغیص از مشارکت ارزشمند همه شرکت‌کنندگان در این نشست قدردانی کرد. وی همچنین قدردانی صمیمانه دبیرخانه اوپک را از هاردیپ سینگ پوری برای میزبانی شایسته از هیئت اوپک ابراز کرد.

در این نشست از پیشرفت‌های به‌دست‌آمده در قالب این گفت‌وگو، به‌ویژه در سطح فنی، قدردانی شد. این نشست با تأکید بر اهمیت حیاتی تقویت هرچه بیشتر همکاری‌های اوپک و هند در حوزه انرژی به پایان رسید.

دو طرف توافق کردند که هشتمین نشست عالی‌رتبه گفتگوی انرژی اوپک و هند در زمانی مناسب در وین، پایتخت اتریش، برگزار شود.