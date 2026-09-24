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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴

کاروان خودرویی عروس و دامادهای شیرازی در رژه جان فدایان ایران

کاروان خودرویی عروس و دامادهای شیرازی در رژه جان فدایان ایران

شیراز - در این ویدئو کاروان خودرویی عروس و دامادهای شیرازی در رژه جان فدایان ایران این کلان‌شهر را مشاهده کنید.

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کد مطلب 6957395

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