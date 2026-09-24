https://mehrnews.com/x3d8JG ۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴ کد مطلب 6957395 استانها فارس استانها فارس ۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴ کاروان خودرویی عروس و دامادهای شیرازی در رژه جان فدایان ایران شیراز - در این ویدئو کاروان خودرویی عروس و دامادهای شیرازی در رژه جان فدایان ایران این کلانشهر را مشاهده کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6957395 کپی شد مطالب مرتبط جانفدایی از باور آغاز و در میدان به اثر میرسد آیتالله دژکام: ایران امروز صحنه حضور ملت بهپاخاسته است نبض «جانفدایان ایران» امروز در شیراز تپید سردار جمالی: حضور مردم محاسبات دشمن درباره ایران را برهم زد کازرون با ۱۳۰۰ برنامه به استقبال هفته دفاع مقدس میرود سازماندهی بیش از ۷۴ هزار نفر در شیراز برای رزمایش «جانفدایان ایران» فارس آماده برگزاری رزمایش ۱۵۰ هزار نفری «جانفدایان ایران» است هدف پویش «جانفدا» تبدیل همبستگی ملی به یک جریان ماندگار است «۳۰ میلیون جانفدا»؛ نمایش اقتدار مردم ایران در پیش چشم جهانیان برچسبها شیراز جانفدا جشن عروسی
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