پارسانیا: زمین خواری و قاچاق سوخت دو چالش اصلی جاسک هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد پارسانیا شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران شهرستان جاسک، با اشاره به تعامل مطلوب دستگاه قضایی و رسانه‌های شهرستان اظهار کرد: این تعامل بازتاب‌های اجتماعی خوبی داشته و هر زمان که برای انجام یک کار عمیق قضایی نیاز به همراهی رسانه‌ها بوده، خبرنگاران یاریگر دستگاه قضایی بوده‌اند.

وی افزود: طی سال‌های حضور در جاسک و مسئولیت در مجموعه دادسرا تلاش کرده‌ایم با همکاری مسئولان و مجموعه‌های مختلف شهرستان، برای گره‌گشایی از مشکلات مردم اقدام کنیم و نتایج این اقدامات نیز از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شده است.

ورود قضایی به مسائل اقتصادی و اراضی ملی جاسک

دادستان عمومی و انقلاب جاسک با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اراضی ملی و مبادی اقتصادی شهرستان، گفت: در موضوع اداره بندر، پایانه‌های نفتی و نفتکش‌ها نیز ورود قضایی داشته‌ایم.

پارسانیا درباره نفتکش گرفتار در فاصله چند مایلی جاسک که احتمال غرق شدن آن مطرح شده بود، اظهار کرد: به محض اطلاع از وضعیت این نفتکش، مکاتبات و دستورات لازم صادر شد و آخرین دستور نیز دو تا سه ساعت پیش از برگزاری این نشست صادر شده است.

وی افزود: در این زمینه به صورت مستقیم با چند نفر از مسئولان رده اول در تهران مکاتبه شد و آنها نیز وارد موضوع شدند و اکنون وضعیت نفتکش رو به بهبودی است.

کشف قریب به ۱۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق

دادستان جاسک با اشاره به مقابله با قاچاق سوخت، بیان کرد: هیچ‌گاه نمی‌توان گفت قاچاق سوخت به صفر رسیده است، اما همه مسئولان برای مقابله با این پدیده تلاش می‌کنند.

وی ادامه داد: سال گذشته با همکاری مجموعه‌های مختلف، قریب به ۱۰ میلیون لیتر سوخت در جاسک کشف شد که این میزان بی‌سابقه بوده است.

پارسانیا افزود: این کشفیات شامل کشتی‌ها، لنج‌ها و دپوهای سوخت بوده و پس از وقوع جنگ نیز با وجود اختلال در بسیاری از امور، اقدامات مقابله‌ای ادامه یافته است.

وی گفت: اخیراً نیز در خصوص مقابله با قاچاق سوخت مکاتبه‌ای انجام و موضوع به مجموعه دریابانی و انتظامی ابلاغ شده و فرماندهان مسئول اجرای آن شده‌اند.

تشدید برخورد با جرایم سلاح و مهمات

دادستان عمومی و انقلاب جاسک با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی اظهار کرد: در حوزه سلاح و مهمات تلاش کرده‌ایم ارفاق‌ها را کنار بگذاریم و در پرونده‌های مربوط به تیراندازی یا نگهداری سلاح، بر برخورد قضایی تأکید داشته‌ایم.

وی افزود: در جلسات مختلف نیز تأکید کرده‌ام که در صورت کشف مهمات، متهم نیز باید شناسایی و پرونده قضایی به شکل بازدارنده دنبال شود.

پارسانیا گفت: در مواردی مانند تحویل سلاح و صلح و سازش نیز از ظرفیت ریش‌سفیدان و بزرگان شهرستان استفاده کرده‌ایم که تاکنون نتایج خوبی داشته است.

مطالبه‌گری رسانه‌ای باید سازنده باشد

وی با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها گفت: مطالبه‌گری یکی از وظایف خبرنگار است و خبرنگاران رابط میان مردم و مسئولان و صدای مطالبه‌گرانی هستند که شاید نتوانند مستقیماً از مسئولان مطالبه کنند.

دادستان جاسک افزود: در انتشار اخبار باید دقت شود؛ زیرا برخی موضوعات تبعات اجتماعی دارد و رسانه‌ای شدن آنها ممکن است باعث شود یک شهرستان در سطح کشور زیر سؤال برود.

وی تأکید کرد: اخبار باید امیدآفرین باشد و اگر انتقادی وجود دارد، این انتقاد باید سازنده مطرح شود.

پارسانیا تصریح کرد: خبرنگاران نباید وارد بازی اختلافات دیگران شوند، چراکه انتشار اختلاف میان دستگاه‌ها می‌تواند بازتاب اجتماعی منفی داشته باشد و این تصور را در جامعه ایجاد کند که مسئولان شهرستان با یکدیگر درگیر هستند.

انتقاد سازنده لازمه فعالیت رسانه‌ای است

دادستان جاسک با بیان اینکه این موضوع به معنای مخالفت با انتقاد نیست، گفت: اگر انتقاد نباشد، خبرنگار روح ندارد و وجودش تقریباً بی‌فایده است؛ بنابراین انتقاد باید وجود داشته باشد، اما انتقاد باید سازنده باشد.

وی افزود: ابتدا باید موضوع از دستگاه مربوطه مطالبه شود و اگر مسئول مربوطه پاسخگو نبود، از ظرفیت رسانه برای پیگیری و مطالبه‌گری استفاده شود.

سرقت تجهیزات آب‌شیرین‌کن مجتمع کاشی پیگیری شد

پارسانیا با اشاره به نقش رسانه‌ها در پیگیری مشکلات شهرستان اظهار کرد: در بسیاری از موارد رسانه‌ها باعث شده‌اند دستگاه قضایی نسبت به موضوعی حساس شود و وارد میدان شود.

وی درباره سرقت از تأسیسات آب‌شیرین‌کن مجتمع کاشی در جاسک گفت: بخشی از تجهیزات این مجموعه، به‌ویژه تجهیزات برقی، به سرقت رفته و در پی آن فعالیت آب‌شیرین‌کن متوقف شده است.

دادستان جاسک افزود: پس از اطلاع از موضوع، دستورات لازم صادر شد و به دلیل بازتاب اجتماعی آن، شخصاً برای بررسی موضوع در محل حاضر شدم.

وی با تأکید بر نقش نظارتی خبرنگاران گفت: خبرنگاران موتور محرک مسئولان هستند و اگر مسئولی احساس کند عملکردش تحت رصد مردم قرار ندارد، ممکن است نسبت به برخی موضوعات بی‌تفاوت شود.

ظرفیت جاسک بیشتر از وضعیت فعلی است

پارسانیا با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان جاسک اظهار کرد: ظرفیت شهرستان بسیار بیشتر از وضعیت فعلی است و شرایط کنونی فاصله زیادی با ظرفیت‌های واقعی جاسک دارد.

وی افزود: رسانه‌ها باید این موضوع را مطالبه کنند تا مسئولان نیز برای استفاده از ظرفیت‌های شهرستان پیگیری بیشتری داشته باشند.

لزوم مدیریت گروه‌های فضای مجازی

دادستان عمومی و انقلاب جاسک با اشاره به فعالیت گروه‌های فضای مجازی شهرستان گفت: مردم باید در این گروه‌ها انتقاد و مطالبه‌گری کنند، اما گروه‌های تشکیل‌شده نیازمند مدیریت هستند.

وی افزود: مدیران این گروه‌ها باید تا زمانی که گروه فعال است، حضور و نظارت داشته باشند و اگر قصد ترک گروه را دارند، فرد دیگری را جایگزین کنند.

پارسانیا تصریح کرد: در برخی گروه‌ها سوءاستفاده‌هایی صورت می‌گیرد و مطالبی خلاف شأن شهرستان و مسئولان منتشر می‌شود که از نظر قانونی و وجدانی قابل قبول نیست.

مدیران شهرستان باید حضور میدانی داشته باشند

وی با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران گفت: تمامی مدیران شهرستان باید در رفتار خود تغییر ایجاد کنند و حضور میدانی بیشتری داشته باشند.

دادستان جاسک افزود: حضور در میدان و مشاهده مستقیم مسائل با تصمیم‌گیری پشت میز تفاوت زیادی دارد و باعث می‌شود تصمیم‌ها واقعی‌تر و دقیق‌تر باشد.

وی ادامه داد: مدیران باید پاسخگو باشند و اگرچه پاسخگویی تلفنی نیز اهمیت دارد، اما حضور میدانی یک ضرورت است.

آب‌شیرین‌کن بونجی در کمتر از دو روز وارد مدار شد

پارسانیا درباره آب‌شیرین‌کن بونجی که در جریان جنگ مورد اصابت قرار گرفته بود، اظهار کرد: مسئولان شهرستان از جمله فرماندار و مسئول آب و فاضلاب در محل حاضر شدند و موضوع را بلافاصله پیگیری کردند.

وی افزود: حضور مسئولان از ساعات اولیه باعث شد مردم احساس نکنند آب‌شیرین‌کن رها شده است و موضوع آب بدون پیگیری باقی مانده است.

دادستان جاسک گفت: آب‌شیرین‌کن در کمتر از دو روز وارد مدار شد و این اقدام حتی در سطح کشور نیز مورد تحسین قرار گرفت.

ورود دادستانی به گمرک و اداره بندر

دادستان عمومی و انقلاب جاسک با اشاره به مسئولیت مدعی‌العموم در صیانت از حقوق مردم گفت: دادستان در هر موضوعی که منافع مردم در آن ایجاد یا در حال تضعیف باشد، وظیفه دارد ورود کند.

پارسانیا افزود: مجموعه دادستانی شهرستان در حوزه اقتصادی نیز ورود کرده و در موضوع گمرک و اداره بندر اقداماتی انجام شده است.

وی ادامه داد: پس از آسیب دیدن گمرک، این مجموعه برای مدتی رها شده بود، اما موضوع پیگیری شد و مکاتبات لازم با مسئولان استانی و شهرستانی انجام گرفت.

پرداخت حقوق پنج‌ماهه کارگران شرکت‌های کوه مبارک با پیگیری‌های قضایی

وی با اشاره به پیگیری حقوق معوق کارگران شرکت‌های کوه مبارک گفت: وصول حقوق کارگران همواره یکی از موضوعات ثابت دادستانی بوده است.

دادستان جاسک افزود: در آخرین بازدید از سه شرکت، با کارگرانی مواجه شدیم که حقوق پنج‌ماهه آنها معوق مانده بود و با ورود دادستانی، حقوق آنها همان زمان وصول و به حسابشان واریز شد.

پیگیری پروژه‌های مسکن ملی و راه‌های جاسک

پارسانیا درباره پروژه‌های مسکن ملی و راه‌های شهرستان نیز اظهار کرد: پروژه‌هایی که پیش از جنگ در حال اجرا بود و در جریان جنگ متوقف شد، با مکاتبه با استان و شهرستان برای ازسرگیری آنها پیگیری شده است.

وی درباره طرح مسکن ملی گفت: این موضوع به یکی از مطالبات عمومی مردم تبدیل شده بود و دادستانی با ورود قضایی و صدور دستور، موضوع را پیگیری کرد.

دادستان جاسک افزود: چند روز پیش ۹۴ نفر از متقاضیان این واحدها به بانک معرفی شدند تا روند تحویل واحدها انجام شود.

وی ادامه داد: زیرساخت‌ها و معابر نیز در حال اجراست و عملیات آسفالت آنها نیز آغاز خواهد شد.

پرونده قبرستان جاسک ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است

دادستان عمومی و انقلاب جاسک درباره پرونده قبرستان نیز گفت: این پرونده پیچیده شده و هرچه بررسی‌ها ادامه پیدا می‌کند، ابعاد جدیدی از اقدامات برخی دستگاه‌ها روشن می‌شود.

پارسانیا با پذیرش طولانی شدن روند رسیدگی افزود: در جریان بررسی‌ها مشخص شد یک دستگاه در این موضوع کم‌کاری کرده و همین مسئله ابعاد جدیدی به پرونده داده است.

وی ادامه داد: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شده استخوانی که برای آزمایش ارسال شده بود، متعلق به موضوع مورد بررسی نبوده است.

دادستان جاسک گفت: تلاش می‌کنیم به‌زودی تکلیف این پرونده روشن شود، هرچند طولانی شدن روند رسیدگی دلایل خاص خود را داشته است.

زمین‌خواری در جاسک؛ چالشی هم‌سطح قاچاق سوخت

پارسانیا با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اراضی ملی گفت: سال گذشته میزان قابل توجهی از اراضی ملی رفع تصرف شد و این اقدامات به دلیل گستردگی در سطح کشور نیز بازتاب داشت.

وی افزود: اقدامات در این حوزه به صورت ماهانه انجام می‌شود، اما یکی از عوامل زمین‌خواری، کم‌کاری برخی مسئولان شهرستان است.

دادستان جاسک تصریح کرد: زمین‌خواری در شهرستان جاسک کم از قاچاق سوخت نیست و هر دو پدیده نیازمند برخورد جدی هستند.

صدور کیفرخواست پرونده «ی.ص» تا کمتر از یک ماه آینده

وی درباره پرونده «ی.ص» نیز اظهار کرد: این پرونده از پرونده‌های مهم شهرستان است و کمتر از یک ماه دیگر کیفرخواست آن صادر خواهد شد.

پارسانیا افزود: پرونده تاکنون به حدود ۳۹ جلد رسیده و یک قاضی به صورت اختصاصی برای رسیدگی به آن تعیین شده است.

دادستان جاسک ادامه داد: ردیابی مالی و کارشناسی‌های لازم انجام شده و هیئت کارشناسی نیز در حال بررسی است. همچنین شکات احضار شده و اظهارات و مستندات آنها دریافت شده است.

وی تصریح کرد: پس از صدور کیفرخواست، رئیس دادگستری استان درباره این پرونده اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

در پایان این نشست از خبرنگاران فعال رسانه‌های شهرستان جاسک با اهدای هدایا تجلیل شد.