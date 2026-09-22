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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۷

برق قزوین برای عبور از پیک بار زمستان آماده شد

برق قزوین برای عبور از پیک بار زمستان آماده شد

قزوین- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با قدردانی از همراهی مشترکان در فصل گرم سال گفت: این شرکت برای حفظ پایداری شبکه در فصل سرد و عبور از پیک بار زمستان آماده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف اینانلو اظهار کرد: تابستان امسال با همراهی و همدلی مردم و مجموعه صنعت برق پشت سر گذاشته شد و اکنون برنامه‌ریزی برای پایداری شبکه در فصل زمستان در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: برنامه مدیریت مصرف تابستان امسال صرفاً یک پویش برای کاهش مصرف نبود، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات فنی و فرهنگی در کنار تقویت سرمایه اجتماعی صنعت برق اجرا شد و همراهی مشترکان نقش مهمی در عبور از روزهای اوج بار داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف محدود به فصل گرما نیست، گفت: همراهی میان مردم و صنعت برق باید به‌صورت مستمر ادامه داشته باشد و در فصل زمستان نیز مدیریت مصرف وسایل گرمایشی و رعایت الگوی مصرف برق مورد توجه مشترکان قرار گیرد.

اینانلو خاطرنشان کرد: با موفقیت از دوران پیک بار تابستان عبور کرده‌ایم و اکنون تمرکز شرکت توزیع نیروی برق استان بر حفظ پایداری شبکه در فصل سرد است و امیدواریم این همکاری مشترکان در زمستان نیز تداوم داشته باشد.

کد مطلب 6955547

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