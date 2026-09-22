روایت وزیر خارجه سوئیس از دیدار با عراقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، ایگنازیو کاسیس وزیر امور خارجه سوئیس در خصوص دیدار امروز خود با سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ایکس نوشت: در نیویورک با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار کردم.

وزیر امور خارجه سوئیس ادامه داد: درباره توازن ژئوپلیتیک در خاورمیانه (غرب آسیا) به تفصیل گفتگو کردیم. سوئیس عمیقا نگران تشدید تنش‌ ها و تأثیر آن بر صلح و امنیت است؛ چرا که ثبات منطقه، ثبات ما نیز محسوب می‌شود.

ایگنازیو کاسیس اضافه کرد: اولویت ما روشن است: جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ ها، باز نگه داشتن کانال‌ های دیپلماتیک و تلاش برای دستیابی به راه‌ حلی مبتنی بر مذاکره. سوئیس آمادگی دارد تا در هر موردی که مفید باشد، نقش میانجی‌گرانه خود را ایفا کند.