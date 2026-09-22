تأکید مکرون بر اولویت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر ، «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه در سخنرانی خود در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، با انتقاد شدید از «استانداردهای دوگانه» در سیاست‌های جهانی، خواستار بازگشت به نظم مبتنی بر حقوق بین‌الملل شد.

ماکرون با اشاره به بی‌قانونی‌های فزاینده در عرصه جهانی، با طرح پرسشی تامل‌برانگیز گفت: «آیا می‌خواهیم در جامعه‌ای متمدن زندگی کنیم یا با روند کنونی به "نظم جنگل" بازگردیم؟»

وی تاکید کرد که فرانسه برای دفاع از حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حمایت از تلاش‌های بین‌المللی که تاکنون بیش از ۱۱۶ کشور به آن پیوسته‌اند، مصمم است.

ماکرون همچنین با حمایت از دیوان بین‌المللی دادگستری، هشدار داد که نباید نظم جدیدی مبتنی بر «مصونیت از مجازات» را پذیرفت.

رئیس‌جمهور فرانسه در بخشی از سخنان خود، آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را از اولویت‌های فرانسه برشمرد.

وی همچنین با انتقاد از مداخلات خارجی در امور داخلی ملت‌های مستقل گفت: «برخی کشورها تلاش می‌کنند با تحمیل خواست خود بر ملت‌ها، حکومت ها را تغییر دهند که نتیجه آن چیزی جز هرج‌ومرج بیشتر نبوده است. هیچ استاندارد دوگانه‌ای نباید وجود داشته باشد؛ صلح و امنیت تفکیک‌ناپذیرند و همه حق برخورداری از آن‌ها را دارند.»

ماکرون در رابطه با جنگ اوکراین، بر ضرورت حمایت حداکثری از این کشور، به‌ویژه در حوزه انرژی و تأمین سامانه‌های پدافندی در نزدیکی زمستان، تاکید کرد و خواستار مذاکرات ثمربخش با روسیه شد.

وی در انتقاد از برخورد با بحران غزه گفت: «اگر در قبال غزه منفعل بمانیم، اعتبار ما چه ارزشی خواهد داشت؟ این که ادعا شود صلح برقرار شده، در حالی که راه برای کمک‌های بشردوستانه باز نشده، شرم‌آور است.» وی همچنین با اشاره به وضعیت کرانه باختری، بر حق مشروع مردم فلسطین برای داشتن موجودیت تأکید کرد و گفت: «کسانی که ادعا می‌کنند امنیت اسرائیل مستلزم نقض حاکمیت کشورهای همسایه است، مرتکب اشتباه بزرگی می‌شوند.»

رئیس‌جمهور فرانسه در پایان، با اشاره به تخریب روستاهای آوارگان در جنوب لبنان، بر ضرورت احترام به حاکمیت این کشور تأکید کرد و افزود: «تنها لبنانِ کاملاً برخوردار از حاکمیت است که می‌تواند امنیت را برای همه لبنانی‌ها بازگرداند.»