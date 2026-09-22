فلاحی: وحدت مسئولان باید در خدمت حل مشکلات مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی شامگاه سه‌شنبه در تجمع شبانه مردم فومن، با قدردانی از حضور مردم و مسئولان اظهار کرد: مردم فومن و ملت ایران نیازی به سخنرانی درباره مقاومت ندارند، چراکه خودشان مقاومت را به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه کرده‌اند و آنچه نیاز به یادآوری دارد، تذکر به مسئولان برای انجام مسئولیت‌هایشان است.

وی با اشاره به دیدار خود با شهید امیر سرتیپ پاسدار محمدرضا تنگسیری پیش از جنگ اخیر، افزود: در آن دیدار نگرانی‌هایی درباره تحرکات و آمادگی دشمن برای حمله مطرح شد و شهید تنگسیری با صلابت تأکید کرد که اینجا سرزمین ماست و نباید نگران بود و مذاکره‌کنندگان نیز باید با قدرت مذاکره کنند.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش شهید تنگسیری در دفاع از کشور، ادامه داد: شهدای دفاع از ایران و مقاومت، اسطوره‌های تاریخ‌ساز این سرزمین هستند و ملت ایران نشان داده است که در برابر تهدید و فشار، از هویت و تمامیت سرزمینی خود دفاع می‌کند.

مقاومت ملت ایران در برابر محاسبات دشمن

فلاحی با اشاره به تفاوت توان نظامی ایران با قدرت‌های بزرگ، گفت: آنچه در میدان مقاومت تعیین‌کننده است تنها بودجه و تجهیزات نظامی نیست، بلکه اراده، عرق ملی، وطن‌پرستی و هویت تاریخی ملت‌هاست.

وی افزود: ملت ایران در برابر محاسبات و داده‌هایی که دشمن بر اساس آنها تصور می‌کرد در صورت حمله می‌تواند از نارضایتی‌های داخلی استفاده کند، رفتاری متفاوت نشان داد و با ایستادگی خود بسیاری از محاسبات دشمن را برهم زد.

نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به پیشینه تاریخی ایران بیان کرد: ملت ایران دارای تاریخ و تمدنی ریشه‌دار است و همین هویت تاریخی موجب شده است مردم در بزنگاه‌های حساس از کشور و سرزمین خود دفاع کنند.

فلاحی با اشاره به نام سرداران و شهدای تاریخ معاصر ایران، اظهار کرد: پشتوانه مردم ایران، اسطوره‌ها و قهرمانانی همچون آرش، آریوبرزن، رستم و سهراب و در دوران معاصر شهید قاسم سلیمانی و دیگر شهدای نیروهای مسلح هستند که جان خود را برای دفاع از وطن فدا کردند.

دشمن امروز انسجام ملی را هدف گرفته است

وی با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در میدان مقاومت، به دنبال ایجاد شکاف در جامعه است، تصریح کرد: امروز میدان جدیدی تعریف شده و دشمن انسجام ملی را هدف گرفته است؛ به‌گونه‌ای که تلاش می‌شود میان بخش‌های مختلف جامعه و حتی نیروهای انقلاب دوگانگی ایجاد شود.

فلاحی ادامه داد: ایجاد دوگانه میان جنگ و مذاکره، دوگانه‌های سیاسی و تقابل میان نیروهای مختلف، در نهایت به تضعیف انسجام کشور منجر می‌شود و باید نسبت به این مسئله هوشیار بود.

وی با تأکید بر ضرورت تبعیت از تصمیمات و راهبردهای رهبری افزود: اگر ولایت‌مداری را قبول داریم، باید بصیرت، هوشمندی و تدبیر رهبری را بپذیریم و بدانیم که در شرایط مختلف ممکن است راهبردهای متفاوتی اتخاذ شود.

وحدت مسئولان باید در خدمت مردم باشد

نماینده مردم ایلام در مجلس با تأکید بر اینکه وحدت نباید صرفاً به نشست‌ها و جلسات سیاسی محدود شود، گفت: وحدت مسئولان یعنی تلاش برای حل مشکلات معیشتی مردم، مقابله با فساد و مافیاهای اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های کشور برای کاهش فشار بر زندگی مردم.

فلاحی افزود: مردم در شرایط سختی قرار دارند و مسئولان باید بدانند که وحدت واقعی، در کنار یکدیگر ایستادن برای حل مشکلات مردم و خدمت به جامعه است، نه صرفاً برگزاری جلسات و گفت‌وگوهای سیاسی.

وی با اشاره به اهمیت حفظ همبستگی ملی، خاطرنشان کرد: ما همه اعضای یک خانواده هستیم و ممکن است انتقادها و نگرانی‌هایی داشته باشیم، اما نباید اجازه دهیم دشمن از اختلافات و شکاف‌های داخلی سوءاستفاده کند.

هشدار درباره اختلافات داخلی

فلاحی با اشاره به داستان‌های تاریخی ایران، از جمله روایت رستم و شغاد، گفت: در تاریخ ایران بارها نشان داده شده که تهدید داخلی و اختلافات درونی می‌تواند بیش از دشمن خارجی آسیب‌زا باشد.

وی تأکید کرد: دشمن نباید بتواند با ایجاد اختلاف، مردم را مقابل یکدیگر قرار دهد؛ چراکه حفظ انسجام ملی در شرایط حساس کنونی یک ضرورت اساسی است.