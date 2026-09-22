استاندار گلستان: جوانان باید در متن کار اجرایی قرار بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی شامگاه سه‌شنبه در نشست صمیمی شورای مشورتی جوانان مشاوران جوان دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری های تابعه استان اظهار کرد: جوانان در سال ۵۷ نقش مؤثری در پیروزی انقلاب اسلامی داشتند و در سال‌های دفاع مقدس نیز در میدان دفاع از کشور حضور یافتند و امروز نیز جوانان در عرصه‌های مختلف برای پیشرفت و دفاع از کشور نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی با اشاره به نقش جوانان در جنگ ۱۲ روزه و دیگر عرصه‌های دفاعی افزود: جوانان نشان داده‌اند که در شرایط دشوار می‌توانند مسئولیت‌های مهم را بر عهده بگیرند و از کشور و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی دفاع کنند.

استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به توانمندی نسل جوان ادامه داد: جوانان سرمایه آینده کشور هستند و باید زمینه حضور و اثرگذاری بیشتر آنان در عرصه‌های مختلف فراهم شود.

طهماسبی گفت: به دستگاه‌های اجرایی استان و فرمانداران تأکید شده است از ظرفیت جوانان در مسئولیت‌های مختلف استفاده کنند، چراکه این قشر می‌تواند با حضور در جایگاه‌های مدیریتی و اجرایی، در مسیر خدمت به مردم و پیشرفت جامعه نقش‌آفرینی کند.