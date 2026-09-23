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۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۲

رزمایش بزرگ جان‌فدایان ایران در یزد

رزمایش بزرگ جان‌فدایان ایران در یزد

یزد - رزمایش باشکوه «جان‌فدایان حسینیه ایران» در یزد برگزار شد.

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کد مطلب 6955738

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