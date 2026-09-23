https://mehrnews.com/x3d82R ۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۲ کد مطلب 6955738 استانها یزد استانها یزد ۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۲ رزمایش بزرگ جانفدایان ایران در یزد یزد - رزمایش باشکوه «جانفدایان حسینیه ایران» در یزد برگزار شد. دریافت 33 MB کد مطلب 6955738 کپی شد مطالب مرتبط آزادینژاد: ۹۰ برنامه شاخص هفته دفاع مقدس در شهرستان یزد اجرا میشود ۴۵ عنوان کتاب دفاع مقدس در یزد رونمایی میشود اجرای بیش از ۷۰ عنوان برنامه هفته دفاع مقدس در بهاباد طنین «جانفدایان ایران» در دیار صد دروازه برچسبها جانفدایان ایران یزد حسینیه ایران شهدای اقتدار ایران جانفدا پویش جانفدا
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