به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد علی عزتی در تشریح این خبر، اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق بیت‌المال و اجرای طرح‌های مقابله با مفاسد اقتصادی کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان با بهره‌گیری از رصدهای اطلاعاتی و اشراف کامل بر فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای یک فقره فرار مالیاتی سازمان یافته را در بندرعباس شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی مقام قضایی و انجام بررسی‌های تخصصی ضمن تحلیل داده‌های تراکنشی و تطبیق اسناد مالی این شرکت با بانک‌های اطلاعاتی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موفق به کشف تخلفات مالی این واحد شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان، تصریح کرد: پس از احراز اولیه تخلف مستندات برای بررسی دقیق به اداره کل امور مالیاتی ارجاع شد که کارشناسان مالیاتی نیز در نهایت فرار مالیاتی به مبلغ ۲۳۶ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال مربوط به عملکرد مالی یک ساله این شرکت را تأیید و مستند کردند.

عزتی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با پدیده فرار مالیاتی و جرایم اقتصادی، خاطرنشان کرد: در این زمینه پرونده قضایی تشکیل و مدیر این شرکت برای طی مراحل قانونی و دادرسی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی در پایان با هشدار به مخلان امنیت اقتصادی، گفت: رصد مستمر بسترهای فسادزای مالی در دستور کار پلیس قرار دارد و کوچک‌ترین تخلفات اقتصادی از دید کارشناسان این پلیس پنهان نخواهد ماند، بنابراین پلیس با همراهی دستگاه قضا با هرگونه قانون‌گریزی در این عرصه با قاطعیت برخورد خواهد کرد.