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۱ مهر ۱۴۰۵، ۷:۰۶

کشف فرار مالیاتی ۲۳۶ میلیارد ریالی یک شرکت حمل‌ونقل در بندرعباس

کشف فرار مالیاتی ۲۳۶ میلیارد ریالی یک شرکت حمل‌ونقل در بندرعباس

بندرعباس - رئیس پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان از شناسایی و کشف فرار مالیاتی ۲۳۶ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریالی یک شرکت حمل و نقل جاده‌ای در بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد علی عزتی در تشریح این خبر، اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق بیت‌المال و اجرای طرح‌های مقابله با مفاسد اقتصادی کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی استان با بهره‌گیری از رصدهای اطلاعاتی و اشراف کامل بر فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای یک فقره فرار مالیاتی سازمان یافته را در بندرعباس شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی مقام قضایی و انجام بررسی‌های تخصصی ضمن تحلیل داده‌های تراکنشی و تطبیق اسناد مالی این شرکت با بانک‌های اطلاعاتی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موفق به کشف تخلفات مالی این واحد شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان، تصریح کرد: پس از احراز اولیه تخلف مستندات برای بررسی دقیق به اداره کل امور مالیاتی ارجاع شد که کارشناسان مالیاتی نیز در نهایت فرار مالیاتی به مبلغ ۲۳۶ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال مربوط به عملکرد مالی یک ساله این شرکت را تأیید و مستند کردند.

عزتی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با پدیده فرار مالیاتی و جرایم اقتصادی، خاطرنشان کرد: در این زمینه پرونده قضایی تشکیل و مدیر این شرکت برای طی مراحل قانونی و دادرسی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی در پایان با هشدار به مخلان امنیت اقتصادی، گفت: رصد مستمر بسترهای فسادزای مالی در دستور کار پلیس قرار دارد و کوچک‌ترین تخلفات اقتصادی از دید کارشناسان این پلیس پنهان نخواهد ماند، بنابراین پلیس با همراهی دستگاه قضا با هرگونه قانون‌گریزی در این عرصه با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6955744

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