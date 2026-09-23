کامیون متخلف تخلیه نخاله در کرمانشاه توقیف شد

محمدحسین فلاحتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برخورد قانونی با یک دستگاه کامیون به دلیل تخلیه غیرمجاز نخالههای ساختمانی در حاشیه کمربندی شرقی شهر خبر داد و اظهار کرد: پس از دریافت گزارش این تخلف، موضوع در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: گزارش تخلیه نخالههای ساختمانی در حاشیه کمربندی شرقی کرمانشاه به مقام قضایی اعلام شد و موضوع از مسیر قانونی مورد پیگیری قرار گرفت.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: پس از بررسی موضوع و صدور حکم از سوی مقام قضایی، کامیون موردنظر مشمول جریمه شد و به مدت ۱۵ روز نیز توقیف شد.
فلاحتی با اشاره به آثار تخلیه غیرمجاز پسماندهای ساختمانی خاطرنشان کرد: رهاسازی نخاله در محلهای غیرمجاز علاوه بر ایجاد آلودگی، موجب نازیبایی منظر شهری میشود و میتواند محیط زیست و سلامت عمومی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: رعایت قوانین و ضوابط زیستمحیطی در زمینه مدیریت پسماندهای ساختمانی ضروری است و با موارد تخلف در این زمینه مطابق قانون برخورد خواهد شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرمانشاه بر تداوم نظارتها تأکید کرد و گفت: پایش و نظارت زیستمحیطی در حاشیه شهر ادامه خواهد داشت و با متخلفانی که اقدام به تخلیه غیرمجاز پسماندهای ساختمانی کنند، برخورد قانونی میشود.
فلاحتی در پایان از شهروندان خواست موارد تخلف زیستمحیطی را برای پیگیری به شماره تلفن گویای ۱۵۴۰ گزارش کنند.
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