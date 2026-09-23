پیگیری ثبت جهانی ۱۶ اثر ناملموس استان ایلام

رائد ناصری‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تاکنون ۸۲ اثر ناملموس استان ایلام در فهرست آثار ملی ثبت شده است، اظهار داشت: میراث ناملموس به شش بخش تقسیم می‌شود که شامل باورها، آواها و نواها، بازی‌های بومی و محلی، صنایع دستی و هنرهای بومی و مراسمات عزاداری است.

وی با بیان اینکه «نوایی از باستان تا هزاره سوم» مربوط به تمدن حوری است که مردمان حوری زاگرس‌نشین آن را اجرا می‌کردند، تصریح کرد: ۳۰ سال بر روی کشف آواها و نواهای حوری کار شده و نتیجه گرفته شده که بیشتر آثار آوازی باستانی در استان ایلام وجود دارند و در غرب استان نمود بیشتری پیدا کرده‌اند.

معاون میراث فرهنگی استان با اشاره به اینکه این آواها از دل میدان‌های نبرد و دشت‌های سرسبز آغاز شده و تا امروز روایتگر شور و اتحاد مردم بوده است، خاطرنشان کرد: باستان‌شناسان، فلوت‌ها و سازهای مختلفی را در تپه‌های پیش از تاریخ استان ایلام پیدا کرده‌اند؛ همچنین ۸۸ پرنده نیز در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

ناصری‌فر در پایان با تأکید بر اینکه ثبت جهانی میراث ناملموس، به معرفی شکوه و عظمت تمدن ایران اسلامی در دنیا کمک می‌کند، گفت: ادامه این روند، زمینه‌ساز معرفی هرچه بیشتر فرهنگ و تمدن استان خواهد بود؛ البته این مهم، نیازمند همکاری همه دستگاه‌های فرهنگی و میراثی است.