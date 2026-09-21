شاگردان نناد برابر نائب قهرمان بازیهای آسیایی شکست خوردند

به گزارش خبرنگار مهر ، تیم ملی هندبال ایران که در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا حضور دارد، از ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز دوشنبه ۳۰ شهریور ماه در دومین دیدار خود در این رقابتها به مصاف تیم ملی بحرین رفت.
شاگردان نناد کلاییچ در دومین مسابقه خود نیمه نخست را با نتیجه ۱۵ بر ۶ به قهرمان آسیا واگذار کردند. در ادامه بازیکنان جوان کشورمان با نتیجه ۳۴ بر ۲۰ برابر تیم قدرتمند بحرین مغلوب شدند.
بحرین، تاکنون سه بار در بازیهای آسیایی روی سکو رفته است، اما هنوز موفق به کسب مدال طلای این رقابتها نشده و دو مدال نقره و یک مدال برنز در کارنامه خود دارد. این تیم در دو دوره اخیر بازیها، عنوان نایب قهرمانی را کسب کرده است.
تیم ملی جوانشده هندبال ایران در شرایطی مقابل بحرین قرار گرفت که اولین دیدار خود برابر کویت را هم با اختلاف تنها دو امتیاز واگذار کرده بود.
تیم ملی هندبال ایران با این نفرات به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اعزام شده است:
محمد سیاوشی، محمدرضا اورعی، بهشاد فاتحیزاده، امید عنایتیجو، محمدحسین فرخی زرندی، یونس آثاری، علی حیدریان، صابر حیدری، روح الله عادلخانی، محمدمهدی بهنامنیا، علی امیر یوسفی، مهران رهنما، امیدرضا سرپوشی، علیرضا پیرزاده اهوازی ، محمدرضا کاظمی و میلاد قلندری
کادر فنی و سرپرستی تیم ملی هندبال را نیز نناد کلاییچ (سرمربی)، حمید صادقشاهنشین (مربی)، فرید علیمرادی (مربی دروازهبانها)، محسن طاهری (مشاور فنی و آنالیزور)، ایرج رضایی (سرپرست) و علی بخشی (ماسور) تشکیل میدهند.
برنامه ادامه مسابقات تیم ملی هندبال مردان ایران در مرحله مقدماتی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به شرح زیر است:
* سهشنبه ۳۱ شهریور / ساعت ۱۲
ایران - کرهجنوبی
* چهارشنبه ۱ مهر / ساعت ۷ صبح
ایران - قزاقستان
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