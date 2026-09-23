کولیوند: پیگیری حقوقی حملات به مراکز آموزشی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش مدارس در تربیت نسل آینده کشور گفت: دانشمندان، فرماندهان، مدیران، نجاتگران، پزشکان و مهندسان آینده از همین مدارس تربیت می‌شوند و باید توجه ویژه‌ای به دانش‌آموزان به‌عنوان سرمایه اصلی کشور داشته باشیم.

وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به این مدرسه در جریان حملات موشکی اخیر گفت: زمانی که همسایگی همین مدرسه بر اثر حمله موشکی دشمن آسیب جدی دید، طبقه فوقانی این مدرسه نیز آسیب دید و پنجره‌ها و شیشه‌های آن شکسته شد. با کمک مدیران، خیرین و همکاری جمعیت هلال‌احمر، ساختمان در مدت کوتاهی آماده شد و امروز دانش‌آموزانی که آینده مملکت ما هستند، از آن استفاده می‌کنند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر افزود: آینده کشور به دانشمندان، فرماندهان و مدیران کشوری سپرده خواهد شد که از همین مراکز آموزشی تربیت می‌شوند؛ بنابراین باید اهمیت ویژه‌ای برای مدارس و توجه ویژه‌ای به دانش‌آموزان به‌عنوان سرمایه اصلی کشور داشته باشیم.

کولیوند با بیان اینکه در جمعیت هلال‌احمر توجه ویژه‌ای به نونهالان، نوجوانان و جوانان وجود دارد، گفت: قهرمانان از همین‌جا پرورش پیدا می‌کنند؛ قهرمانانی در عرصه‌های مختلف، از خیر و نیکوکاری گرفته تا فرماندهی، مربیگری، نجاتگری، مهندسی و پزشکی. باید سبک زندگی، غیرت، ایثارگری و فداکاری را از همین دوران به فرزندانمان آموزش دهیم.

وی درباره اقدامات هلال‌احمر برای بازسازی مراکز آسیب‌دیده نیز اظهار کرد: در بازسازی مدارس کمک‌های بسیار زیادی انجام شده است. اعلام کرده‌ایم هر مدرسه، مرکز درمانی یا دانشگاهی که به علت جنگ تخریب شده باشد، تا سقف یک‌ونیم میلیارد تومان برای بازسازی آن تأمین خواهد شد و هزینه تعمیر پنجره‌ها و شیشه‌های شکسته نیز به‌صورت جداگانه تأمین می‌شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: این موضوع را به‌صورت مستمر در سطح کشور پیگیری می‌کنیم و اقدامات انجام‌شده در این زمینه ادامه خواهد داشت.

کولیوند با اشاره به پیگیری‌های حقوقی درباره حملات و آسیب‌های واردشده به مراکز آموزشی و درمانی گفت: همین دیشب نیز با یک وکیل بین‌المللی صحبت کردم تا بتوانیم به‌صورت خصوصی نیز شکایت و موضوع را پیگیری کنیم. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز در این بخش، موضوع کودکان را مورد توجه قرار داده است.

وی با بیان اینکه عملکرد برخی نهادهای بین‌المللی در انجام مسئولیت‌های خود با چالش مواجه شده است، گفت: واقعیت این است که نهادهای بین‌المللی تا حدودی کارکرد خودشان را از دست داده‌اند، اما این به معنای بی‌تفاوتی ما نیست و با تمام غیرت، همت و ظرفیت خود به پیگیری‌ها ادامه می‌دهیم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر افزود: روزی که به صلیب سرخ و سازمان ملل رفتم، تلاش کردم با تمام توان درباره مظلومیت مردم و کودکان کشورمان و آنچه بر آنان گذشته است، صحبت کنم و این موضوع را برای نهادهای بین‌المللی تشریح کنم.