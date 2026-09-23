تأکید دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر بر حمایت از بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذوالفقاری دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در دیدار صمیمانه با جمعی از پیشکسوتان و بازنشستگان ستاد مبارزه با موادمخدر و خانواده‌های آن‌ها، با بیان اینکه شرایط کشور و دولت در مقطع کنونی ساده نیست، اظهار کرد: امروز دولت با مسائل و فشارهای مختلفی مواجه است و شرایط ناشی از جنگ نیز بر این وضعیت افزوده شده است لیکن دولت با تلاش خستگی‌ناپذیر به نحوی مطلوب در حال اداره کشور است.

وی افزود: دولت از یک‌سو باید مسائل مختلف کشور را مدیریت کند و از سوی دیگر با فشارهای اقتصادی و آثار شرایط جنگی مواجه است. در چنین شرایطی، انتظار حل فوری همه مسائل منطقی نیست، اما می‌توان از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده کرد و برای بهبود شرایط کارکنان، بازنشستگان و خانواده‌های آنان، پیگیری‌ها را ادامه داد.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با تأکید بر اینکه حمایت از کارکنان باید در چارچوب قانون دنبال شود، گفت: هر ظرفیتی که قانون در اختیار ما قرار داده است باید مورد استفاده قرار گیرد و اگر برای حل یک مسئله نیاز به تصمیم دولت، مجلس یا اصلاح مقررات باشد، باید آن موضوع را از مسیر قانونی پیگیری کنیم.

طرح‌های ستاد؛ از مرحله کارشناسی تا اجرا

وی با اشاره به برنامه‌های در دست اقدام ستاد گفت: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های ما در ماه‌های اخیر، معطوف به تدوین و پیگیری طرح‌ها، آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد نیاز بوده است. هدف این است که این اقدامات صرفاً در حد کار کارشناسی باقی نماند و به مرحله اجرا برسد.

ذوالفقاری افزود: برخی طرح‌ها پس از بررسی‌های کارشناسی باید با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف مطرح شود و سپس در سطح معاونان و مسئولان مربوط مورد پیگیری قرار گیرد. در مواردی نیز اصلاح قانون ضرورت دارد که این موضوع از مسیر قانونی دنبال خواهد شد.

وی تصریح کرد: برای بخشی از اصلاحات قانونی، پیشنهادهای مشخصی آماده شده و رایزنی با دستگاه‌های ذی‌ربط در حال انجام است. تلاش می‌کنیم موانع موجود را شناسایی و برطرف کنیم تا بتوانیم برای مسائل اساسی ستاد، ریل‌گذاری مناسبی انجام دهیم.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تأکید کرد: برای پیشنهادهایی که عملی و در چارچوب قانون باشند، نباید از ابتدا محدودیت ایجاد کرد؛ ملاک، امکان اجرایی‌شدن و رفع موانع قانونی است. هدف ما این است که کارهای کارشناسی به نتیجه برسد و مسیر اجرای آنها برای مجموعه فراهم شود.

بازنشستگان، بخشی از خانواده ستاد هستند

ذوالفقاری در ادامه با تأکید بر ضرورت تکریم بازنشستگان گفت: ما یک خانواده هستیم و فردی که سال‌ها برای این مجموعه زحمت کشیده است، نباید پس از پایان خدمت احساس کند ارتباطش با این خانواده تمام شده است.

وی افزود: پایان خدمت یک همکار نباید صرفاً به دریافت یک برگه و خداحافظی محدود شود. باید از سال‌ها خدمت و تلاش او قدردانی شود و ارتباط مجموعه با بازنشستگان ادامه پیدا کند. بر همین اساس، تأکید کردم از بازنشستگان سال ۱۴۰۴ نیز برای برنامه‌های تکریم دعوت شود.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر خاطرنشان کرد: هرجا قانون اجازه دهد، باید از ظرفیت‌های موجود برای حمایت از بازنشستگان و کارکنان استفاده کنیم.

قدردانی از خانواده‌ها و همسران کارکنان

وی همچنین با قدردانی از همراهی خانواده‌های کارکنان گفت: بخش مهمی از سختی‌های خدمت، مأموریت‌ها، جابه‌جایی‌ها و مسئولیت‌های کاری، بر دوش خانواده‌هاست و همسران کارکنان در این مسیر نقش مهمی دارند که باید دیده و از آن قدردانی شود.

ذوالفقاری با اشاره به تجربه سال‌های خدمت خود افزود: بسیاری از مسئولیت‌های خانوادگی و کارهای خانه زمانی بیشتر دیده می‌شود که فرد خودش بخشی از آن را تجربه کند؛ بنابراین باید زحمات همسران و خانواده‌ها را جدی گرفت و قدر این همراهی را دانست.

بازنشستگی؛ پایان خدمت اداری، نه پایان اثرگذاری

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه بازنشستگی نباید به معنای انزوا و کنارکشیدن از زندگی باشد، گفت: بازنشستگی می‌تواند آغاز یک دوره جدید باشد؛ دوره‌ای که فرد فرصت بیشتری برای خانواده، رشد شخصی و خدمت به دیگران داشته باشد.

وی افزود: پس از پایان مسئولیت اداری باید هویت خود را دوباره تعریف کنیم و بدانیم که ارزش و اثرگذاری انسان صرفاً به جایگاه اداری او وابسته نیست.

ذوالفقاری در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار ارتباط با بازنشستگان اظهار کرد: باید حداقل سالی یک‌بار فرصتی برای گردهمایی بازنشستگان فراهم شود تا ضمن دیدار با یکدیگر، از وضعیت هم باخبر شوند. این ارتباط نشان می‌دهد که مجموعه، زحمات سال‌های خدمت آنان را فراموش نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: خدمت تنها در مسئولیت اداری خلاصه نمی‌شود و انسان می‌تواند در خانواده، میان دوستان، همسایگان و اقوام نیز منشأ خیر باشد. مهم این است که هر فرد از شرایط زندگی خود برای رشد، خدمت و کمک به دیگران استفاده کند و مجموعه‌ای را که سال‌ها برای آن زحمت کشیده است، همچنان خانه خود بداند.

ولی‌الله میرزایی اصل؛ معاون توسعه مدیریت و منابع ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در ابتدای این مراسم با اشاره به نقش خانواده در موفقیت کارکنان، اظهار کرد: موفقیت و توفیق مردان، مرهون زحمات خانواده‌هاست و اگر فردی از حمایت عاطفی و همراهی همسر خود برخوردار نباشد، نمی‌تواند با آرامش و تمرکز، وظایف خود را به‌درستی انجام دهد.

وی همچنین با تأکید بر اینکه محور مدیریت منزل، بانوان هستند، تصریح کرد: تقدیر از همسران کارکنان، در حقیقت یادآوری این موضوع است که زحمات آنان دیده می‌شود و مورد قدردانی قرار دارد؛ چراکه در آموزه‌های دینی نیز بر اهمیت یادآوری و توجه به این تلاش‌ها تأکید شده است.

میرزایی اصل همچنین بر توجه و حمایت از بازنشستگان و قدردانی از سال‌ها تلاش و خدمت آنان تأکید و تصریح کرد که هر ظرفیتی که در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی برای ارائه خدمت به بازنشستگان وجود داشته باشد، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.