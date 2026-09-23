غفوری: خواندن و نوشتن در پیشانی فرهنگ و تمدن اسلامی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غفوری صبح چهارشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی شهرستان تاکستان که در مدرسه یاس نبی برگزار شد، با اشاره به جایگاه علم و دانش در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: در دین اسلام علم مقدس است، تربیت جایگاه ویژه‌ای دارد و حتی قلم نیز از جایگاه والایی برخوردار است.

وی افزود: یکی از سوره‌های قرآن کریم با نام «قلم» نامگذاری شده و خداوند در قرآن می‌فرماید «ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ»؛ بنابراین نوشتن و قلم در فرهنگ اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

امام جمعه تاکستان با اشاره به نخستین آیات نازل‌شده بر پیامبر اسلام(ص) بیان کرد: نخستین کلمه‌ای که در میان واژگان متعدد، در ارتباط خداوند متعال با پیامبر بزرگوار اسلام(ص) مطرح شد، «اقرأ» به معنای بخوان بود؛ «بسم الله الرحمن الرحیم، اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ».

غفوری ادامه داد: اینکه نخستین فرمان الهی به پیامبر اسلام(ص) با «اقرأ» آغاز می‌شود، نشان‌دهنده جایگاه خواندن و آموختن در دین اسلام است و می‌توان گفت خواندن و نوشتن در پیشانی تمدن و فرهنگ اسلامی قرار دارد.

وی خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما امید آینده کشور هستید و باید تلاش کنید با علم، دانش، تربیت و تزکیه، آینده خوبی را برای کشور رقم بزنید.

امام جمعه تاکستان همچنین از مجموعه آموزش و پرورش شهرستان، مدیران، معاونان و معلمان مدرسه یاس نبی برای برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی قدردانی کرد و گفت: این مراسم در مدرسه‌ای برگزار می‌شود که به نام حضرت فاطمه زهرا(س) مزین شده است و امیدواریم سال تحصیلی جدید برای دانش‌آموزان سرشار از موفقیت و پیشرفت باشد.

