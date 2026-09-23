محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی نشاندهنده وزش بادهای متوسط و گاهی نسبتاً شدید همراه با تندبادهای لحظهای طی ساعات بعدازظهر تا روز یکشنبه در مناطق شمالغربی، غربی، جنوبغربی و تا حدودی بخشهای مرکزی استان است.
وی با اشاره به پیامدهای این جریانات جوی افزود: با توجه به شدت وزش باد، برخاستن گردوغبار محلی و موقت در این مناطق دور از انتظار نخواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان به وضعیت شرجی و رطوبت در نوار ساحلی و مناطق مرکزی اشاره کرد و گفت: از امروز بهتدریج با استقرار جریانات جنوبی، شاهد افزایش رطوبت، شرجی هوا و کاهش دید افقی ناشی از مه یا مه رقیق در سواحل، مناطق جنوبشرقی و بخشهایی از مرکز استان خواهیم بود.
وی در خصوص تغییرات دمایی استان تصریح کرد: طی روزهای پنجشنبه و جمعه کاهش دو تا سه درجهای دما مورد انتظار است و سپس تا اوایل هفته آینده، تغییرات محسوسی در دما رخ نخواهد داد.
سبزهزاری در پایان با اشاره به وضعیت دمایی ۲۴ ساعت گذشته خاطرنشان کرد: در شبانهروز گذشته، امیدیه با دمای ۴۶.۳ درجه سانتیگراد و گتوند با ۲۱.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط خوزستان ثبت شدند؛ همچنین بیشینه و کمینه دمای کلانشهر اهواز نیز در این مدت به ترتیب به ۴۳.۷ و ۲۷ درجه سانتیگراد رسید.
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