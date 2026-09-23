خبرگزاری مهر، گروه استان ها – محراب علوی: خوزستان، این دیار لاله گون و قبله‌گاه آزادگان از دیرباز مهد جانبازی و آوردگاه غیرت و شرف بوده است؛ سرزمینی که وجب‌به‌وجب خاک زرخیز آن با قطره‌های خون شهیدان گلگون‌کفن تطهیر یافته و نخل‌های ایستاده‌اش شاهدی صادق بر استواری گام‌های فرزندان این آب و خاک در هجوم توفان‌های سهمگین زمانه هستند.

امروز نیز نسیم ایثار و ازخودگذشتگی بر کرانه رود همیشه زنده کارون می‌وزد و موجی از حماسه، امید و سرزندگی را در دل آحاد جامعه برمی‌انگیزد؛ کارونی که سالیان متمادی نجواهای شبانه رزمندگان مخلص و خلوص نیت جوانان عاشورایی را در خاطره کهن خویش به ودیعه نهاده است، اکنون دگربار بستر همایش عظیم دلدادگانی می‌شود که با اراده‌ای پولادین و مشت‌هایی گره‌کرده به صحنه می‌آیند.

اینان میراث‌داران خلف همان رادمردانی هستند که شب‌های تاریک عملیات را با نور ایمان و ذکر یا مهدی به فجر امید و نصرت پیوند زدند و نگذاشتند ذره‌ای از این خاک پاک زیر پای بیگانگان پایمال گردد.

در آستانه تقویم پایداری و سالگشت گرامیداشت دفاع مقدس، اهواز بار دیگر مهیای ثبت حماسه‌ای زرین در صحیفه فداکاری خویش می‌شود؛ حماسه‌ای از جنس پیمان جاودانه امت با راه ولایت و ارزش‌های والای انقلاب اسلامی که نشان می‌دهد زمان قادر نیست غبار فراموشی بر آرمان‌های پاک مقاومت بنشاند.

زن و مرد، پیر و جوان و نسل پرطراوت امروزی، همگام با کاروان جانبازی، آماده‌اند تا در تجمعی کم‌نظیر و باشکوه، نشان دهند که چشمه زلال غیرت در رگ‌های این دیار همچنان با جوش و خروشی بی‌پایان به گردش درمی‌آید و پیوند امت با حبل‌المتین ایثار، ناگسستنی و خلل‌ناپذیر است.

خروش ۷۰ هزار نفری در ساحل کارون

بر اساس برنامه‌ریزی‌های کلان صورت‌گرفته، رزمایش عظیم و ۷۰ هزار نفری جان‌فدایان خوزستان، روز پنجشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت هشت صبح در اهواز، منطقه کیانپارس، جاده ساحلی غربی، پارکینگ شماره سه روبه‌روی خیابان نهم برگزار خواهد شد.



اجتماعی باشکوه با شعار محوری «همه می‌آییم» که خیل عظیمی از جهادگران مخلص و نیروهای مردمی استان را در کنار هم گرد می‌آورد تا نمایشی بی‌بدیل از اتحاد، ایمان و انسجام در قلب پایتخت مقاومت خلق شود. این تجمع صرفاً یک حرکت نمادین نیست، بلکه تجلی عینی پیوند ناگسستنی آحاد جامعه با اصول راستین انقلاب اسلامی و آمادگی فراگیر برای پشتیبانی از کیان میهن است.

سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان در جمع اصحاب رسانه و خبرنگاران با اشاره به استقبال بی‌سابقه و شورانگیز مردم از طرح پویش جان‌فدا اظهار کرد: به حمدالله عدد قابل توجه و اعجاب‌آوری در کشور و از جمله استان خوزستان شکل گرفت و تعداد پرشمار و بی‌نظیری ثبت‌نام کردند که به عنوان جان‌فدا از میهن، حریم ولایت، نظام مقدس و تمامیت ارضی کشور تا پای جان دفاع کنند.

وی با تأکید بر اهمیت این ظرفیت مردمی تصریح کرد: این یک ظرفیت عظیم و بی‌نظیر است که دشمن هیچ‌گاه در مخیله‌اش خطور نمی‌کرد که چنین پتانسیل مردمی عظیمی در کنار نیروهای مسلح وجود داشته باشد.

استاندار خوزستان ضمن دعوت عمومی از اقشار جامعه بیان کرد: از همه مردم مقاوم، سلحشور و قهرمان استان دعوت می‌کنم که در مراسم تجمع جان‌فدایان استان با شکوه و ازدحام شرکت کنند تا یک بار دیگر عظمت مقاومت و ایستادگی مردم را به رخ دشمنان بکشند.

نمایش اقتدار بازدارنده و تجدید میثاق با ولایت

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین اهواز نیز پیرامون ابعاد معنوی، نظامی و پیام‌های بین‌المللی این حرکت عظیم مردمی، چارچوب‌ها و افق‌های روشن همایش را تشریح کرد.

سرهنگ حسین نیسی‌زاده در تبیین اهمیت این اجتماع عظیم با تبریک چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس گفت: رزمایش هفتاد هزار نفری جان‌فدا در استان خوزستان و همچنین در کلان‌شهر اهواز روز پنجشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۵ ساعت ۸ صبح در جاده ساحلی غربی کیانپارس برگزار خواهد شد.

وی در خصوص اهداف راهبردی این رزمایش مردمی افزود: هدف از اجرای رزمایش، افزایش توان بازدارندگی، حفظ انسجام بسیجیان و جان‌فدایان است که با حضور پرشور همه بسیجیان و جان‌فدایان عزیز در رزمایش تجلی خواهد یافت.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین اهواز با تأکید بر ضرورت خنثی‌سازی توطئه‌های بیگانگان ادامه داد: از عموم مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور کلان‌شهر اهواز دعوت به‌عمل می‌آید تا با حضور خودشان در روز پنجشنبه دوم مهرماه در رزمایش بزرگ جان‌فدایان، مشت محکمی بر دهان دشمن آمریکایی صهیونیستی بزنند و با حضور خود تجدیدبیعتی داشته باشند با امام حاضر و امام شهید.

تدابیر انتظامی و تمهیدات ترافیکی پلیس راهور

با توجه به وسعت کم‌نظیر حضور مردمی و پیش‌بینی حضور ده‌ها هزار نفری اقشار گوناگون جامعه، تمهیدات ویژه‌ای از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی برای حفظ نظم عمومی، آرامش شهروندان و برقراری جریان ایمن تردد در معابر پیرامونی در نظر گرفته شده است تا جلوه باشکوه این همایش با انضباط شهری دوچندان شود.

سرهنگ عزیز بیوسه، فرمانده راهنمایی و رانندگی کلانشهر اهواز، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات ترافیکی پیش‌بینی‌شده برای برگزاری رزمایش جان‌فدا اظهار کرد: در مسیر شمال به جنوب، تردد از ورودی‌های پل سوم به سمت بلوار ساحلی غربی با محدودیت همراه خواهد بود.

وی افزود: تمامی ورودی‌های بلوار ساحلی غربی از سمت کیانپارس، شامل کنارگذر مدرس و خیابان‌های ۱۸، ۱۷، ۱۳، ۹، ۵، ۲، میهن، پهلوان، سروش، اردیبهشت و مسیرهای منتهی به این محدوده، مشمول محدودیت تردد خواهند بود.

فرمانده راهنمایی و رانندگی کلانشهر اهواز ادامه داد: در مسیر جنوب به شمال بلوار ساحلی غربی نیز در محدوده بیمارستان مهر محدودیت تردد اعمال می‌شود و شهروندان باید از ورود به محدوده اجرای رزمایش خودداری کنند.

سرهنگ بیوسه از شهروندان خواست برای جلوگیری از ایجاد تأخیر و افزایش حجم ترافیک، حتی‌الامکان از مسیرهای جایگزین استفاده کنند و گفت: ساحلی شرقی و بلوار چمران به‌عنوان مسیرهای جایگزین پیش‌بینی شده‌اند.

وی با اشاره به محل‌های پیش‌بینی‌شده برای توقف و پارک خودروها تصریح کرد: خیابان آزادی، حدفاصل انتهای خیابان ۱۳ شرقی تا انتهای خیابان ۱۷ شرقی، انتهای خیابان میهن شرقی و همچنین مسیر بعد از مدرسه صالحین، حدفاصل انتهای خیابان ۲ شرقی تا خیابان میهن، به‌عنوان محل‌های پیش‌بینی‌شده برای توقف خودروها در نظر گرفته شده است.

ندای بصیرت و عزم پولادین فرزندان دیار نخل و آفتاب

شور و اشتیاق بدنه مردمی، جوانان مؤمن و بانوان فداکار برای نقش‌آفرینی در این حماسه باشکوه، روح معنوی خاصی به فضای شهر بخشیده است. این حضور پرمعنا به روشنی نشان می‌دهد که پیوند نسل نوپای انقلاب با مبانی اصیل پایداری، عمیق، ریشه‌دار و ناگسستنی است.

نوید نبوی، یکی از بسیجیان فعال شرکت‌کننده در این میدان، در گفتگو با خبرنگار مهر با قلبی سرشار از امید و غیرت اسلامی گفت: حضور ما در چنین صحنه‌های پرافتخاری فراتر از یک همراهی ساده است؛ این حضور لبیک قلبی به آرمان‌های متعالی شهیدان گرانقدری است که جان عزیز خود را فدای امنیت پایدار میهن اسلامی کردند.

وی افزود: ما نسل جوان و برآمده از مکتب غنی ایثار، با تمام توان، اراده پولادین و اعتقاد راسخ در این رزمایش کم‌نظیر شرکت می‌کنیم تا اقتدار، آمادگی همه‌جانبه و پیوند ناگسستنی خود با انقلاب را به رخ جهانیان و متجاوزان استکباری بکشیم.

نبوی تاکید کرد: دشمن بداند تا هنگامی که روحیه سلحشوری و شور ایمانی در وجود فرزندان این سرزمین شعله‌ور است، هیچ قدرتی توان تعدی به مرزهای شرف ما را نخواهد داشت. ایستادگی پای این عهدنامه سرخ، هویت انکارناپذیر ما است و تا واپسین نفس پرچمدار این عزت خواهیم بود.

صدیقه حیدری‌نیا، از بانوان بسیجی و کنشگران حوزه مقاومت در کلانشهر اهواز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با صلابتی زینبی ابراز داشت: بانوان غیور دیار خوزستان همواره همپای دلاورمردان در خطوط مقدم ایثار، پشتیبانی و فداکاری بوده‌اند و تاریخ پرافتخار این سامان سرشار از حماسه‌های جاویدان مادران صبور و دختران باایمان است.

وی افزود: ما در شب‌های گذشته نیز در صحنه‌های مختلف خیابانی حضوری آگاهانه و مؤثر داشتیم تا آرامش، امنیت روانی و فضای همدلی را میان شهروندان پاسداری کنیم. روز پنجشنبه نیز با افتخار و آمادگی کامل، در کنار دیگر خواهران جان‌فدا دوشادوش صفوف منسجم برادران در این همایش تاریخی حاضر می‌شویم تا اثبات کنیم شیرزنان خوزستانی همچون ایام سراسر حماسه دفاع مقدس، دژ مستحکم صیانت از ارزش‌های اسلامی، حجاب فاطمی و آرمان‌های جاودان ولایت هستند و هرگز اجازه نخواهند داد هیچ توطئه‌ای، همبستگی جامعه اسلامی را تضعیف کند.

به گزارش مهر، بدون تردید، چنین همایش‌های عظیم مردمی، گواهی روشن بر استواری پایه‌های مردمسالاری دینی و اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران است. قدرت واقعی کشور نه صرفاً در انبارهای سلاح و ادوات سخت‌افزاری، بلکه در عمق باورهای الهی و تعهد قلبی مردمی نهفته است که در بزنگاه‌های حساس تاریخی، فارغ از هرگونه تفاوت، دست در دست یکدیگر می‌گذارند و حصاری نفوذناپذیر بر گرد تمامیت ارضی خویش می‌کشند.

با این وجود، حفظ و باروری این گنجینه گرانبها نیازمند توجه مستمر به پیوندهای اجتماعی، پاسخگویی شایسته به مطالبات عمومی و تلاش همه‌جانبه برای تعالی زیرساخت‌های آبادانی خوزستان قهرمان است؛ دیاری که حق بزرگی بر گردن استقلال و سرافرازی میهن اسلامی دارد.