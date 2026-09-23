به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ساوهشمشکی ظهر چهارشنبه در مجمع سالیانه هیئت اسکی و ورزشهای زمستانی استان مازندران چ با قدردانی از اقدامات ادارهکل ورزش و جوانان مازندران برای توسعه ورزشهای زمستانی اظهار کرد: مازندران از ظرفیت و استعدادهای ارزشمندی در رشتههای ورزشی برخوردار است و در حوزه اسکی و ورزشهای زمستانی نیز میتواند به جایگاه مناسبی دست پیدا کند.
ساوهشمشکی با تأکید بر ضرورت ایجاد زیرساختهای لازم برای شناسایی و پرورش استعدادهای جوان در رشتههای زمستانی افزود: توسعه این رشتهها نیازمند فراهم شدن امکانات استاندارد است و با همکاری فدراسیون، ادارهکل ورزش و جوانان و بخش خصوصی میتوان زمینه احداث نخستین پیست استاندارد اسکی در مازندران را فراهم کرد.
وی توسعه زیرساختهای تخصصی را یکی از الزامات رشد ورزشهای زمستانی در استان دانست و بر همکاری دستگاههای متولی و سرمایهگذاران بخش خصوصی در این زمینه تأکید کرد.
در ادامه، مدیرکل ورزش و جوانان مازندران نیز با قدردانی از حمایتهای فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی و تلاش اعضای هیئت استان اظهار کرد: هیئت اسکی مازندران با مدیریت مهرداد باباپور، متناسب با ظرفیتها و امکانات موجود، تعامل مناسبی با ادارهکل ورزش و جوانان دارد.
حسین بریمانی افزود: یکی از نیازهای اساسی ورزشهای زمستانی در مازندران، ایجاد یک پیست استاندارد است و انتظار میرود مسئولان ملی و استانی برای تحقق این مطالبه و توسعه زیرساختهای این رشته در استان حمایت لازم را داشته باشند.
وی با تأکید بر نقش سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایجاد زیرساختهای ورزشی خاطرنشان کرد: ورود سرمایهگذاران به حوزه ورزشهای زمستانی میتواند زمینه توسعه این رشتهها و بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی و ورزشی مازندران را فراهم کند.
در این مجمع همچنین مهرداد باباپور رئیس هیئت اسکی و ورزشهای زمستانی مازندران، گزارشی از وضعیت هیئت و برنامههای پیشرو برای توسعه فعالیتهای این رشته در استان ارائه کرد و به بیان دیدگاهها و پیشنهادهای اعضای مجمع پرداخت.
در پایان این نشست، بهرام ساوهشمشکی رئیس فدراسیون اسکی و ورزشهای زمستانی با اهدای تندیس از تلاشها و اقدامات حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در حمایت از توسعه ورزشهای زمستانی استان تقدیر کرد.
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