زورآوند: هوای کرمانشاه تا یکشنبه صاف تا قسمتی ابری است

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیشبینی شرایط جوی استان طی روزهای آینده اظهار کرد: آسمان کرمانشاه تا روز یکشنبه هفته آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.
وی افزود: در برخی ساعات طی این مدت، وزش باد و رشد ابر در نقاط مختلف استان پیشبینی میشود و این شرایط جوی در روزهای آینده ادامه خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به روند تغییرات دمایی استان گفت: امروز چهارشنبه متوسط دمای هوا در اغلب نقاط کرمانشاه افزایش خواهد یافت.
زورآوند تصریح کرد: این روند افزایشی دما پایدار نخواهد بود و در دو روز پایانی هفته، متوسط دمای هوا بهطور نسبی کاهش پیدا میکند.
وی ادامه داد: کاهش دما در دو روز پایانی هفته بهویژه در نیمه غربی استان کرمانشاه محسوستر خواهد بود و این مناطق افت نسبی دما را تجربه خواهند کرد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در اوایل هفته آینده تغییرات قابل توجهی در متوسط دمای هوای استان پیشبینی نمیشود و شرایط دمایی نسبتاً پایدار خواهد بود.
زورآوند در پایان با اشاره به تداوم شرایط جوی پیشبینیشده تا یکشنبه، گفت: طی این مدت آسمان استان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری است و در برخی ساعات نیز وزش باد و رشد ابر رخ خواهد داد.
نظر شما