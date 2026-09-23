سیدمهدی موسوی‌نژاد نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه مراسم بازگشایی مدارس اردستان اظهار کرد: امروز به عنوان نماینده مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در شهرستان اردستان حضور پیدا کردم تا پیام مدیرکل را در مراسم بازگشایی مدارس به دانش‌آموزان، فرهنگیان، اولیا و مسئولان ابلاغ کنم.

وی افزود: اول مهر آغاز دوباره مسیر دانایی، امید و ساختن آینده است و در این روز تنها کلاس‌ها و کتاب‌ها فعالیت خود را آغاز نمی‌کنند، بلکه فصل تازه‌ای از رشد، تربیت و شکوفایی فرزندان این سرزمین رقم می‌خورد.

مسئول انجمن اولیا و مربیان اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: آغاز سال تحصیلی جدید را به همه دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌های محترم تبریک می‌گویم و امیدوارم سال تحصیلی پیش‌رو با امید، نشاط و همدلی همراه باشد و همه در کنار یکدیگر برای ساختن آینده‌ای روشن‌تر برای ایران عزیز تلاش کنیم.

موسوی‌نژاد تصریح کرد: مدرسه تنها محل آموزش کتاب‌های درسی نیست، بلکه دانش‌آموزان در کنار درس، مهارت‌هایی همچون دوستی، مهربانی، تلاش و مسئولیت‌پذیری را نیز می‌آموزند و این موارد بخش مهمی از فرآیند تربیت و رشد آنان را تشکیل می‌دهد.

وی بیان کرد: دانش‌آموزان امروز آینده‌سازان کشور هستند و در سال‌های آینده مسئولیت‌های مختلف جامعه را بر عهده خواهند گرفت؛ بنابراین لازم است از همین دوران مدرسه با تلاش، کوشش و یادگیری برای ساختن آینده خود و کشور آماده شوند.

مسئول انجمن اولیا و مربیان اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: در شهرستان اردستان حدود چهار هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز سال تحصیلی جدید را آغاز کردند که از این تعداد حدود ۳۰۵ نفر دانش‌آموز کلاس اولی هستند و امیدواریم این فرزندان با تلاش خود و حمایت خانواده‌ها و مسئولان بتوانند به مدارج بالای علمی و تربیتی دست پیدا کنند.

موسوی‌نژاد اضافه کرد: امیدواریم با توجهات حضرت حق و به برکت همراهی و تلاش همه فرهنگیان، خانواده‌ها و مسئولان، سال تحصیلی جدید سرشار از موفقیت، شادکامی، رشد و بالندگی برای دانش‌آموزان و جامعه فرهنگی کشور باشد.

وی یادآور شد: در آغاز سال تحصیلی جدید باید یاد و خاطره دانش‌آموزان و فرهنگیان شهید را گرامی بداریم و مسیر تعلیم و تربیت را با الهام از فداکاری‌های آنان با جدیت بیشتری ادامه دهیم.

مسئول انجمن اولیا و مربیان اداره‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان تأکید کرد: گرامیداشت یاد و خاطره دانش‌آموزان و فرهنگیان شهید، به‌ویژه ۱۰۸ دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب و ۱۴ دانش‌آموز اصفهانی، یادآور مسئولیت سنگین جامعه تعلیم و تربیت در پرورش نسلی متعهد، توانمند و اثرگذار است و باید این مسیر با جدیت و همدلی ادامه پیدا کند.