به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مسرور با اشاره به اجرای طرح «مهتاب» در سطح استان فارس گفت: از ابتدای اجرای این طرح در سال جاری تاکنون ۴ هزار فقره برق غیرمجاز شناسایی و جمعآوری شده که احصای ۵۵ میلیون کیلوواتساعت انرژی را به همراه داشته است.
وی یکی از اهداف اصلی این طرح را شناسایی و جمعآوری انشعابات غیرمجاز عنوان کرد و افزود: در همین بازه زمانی، یکهزار و ۱۰۰ شمارشگر در محدوده شهرستانهای استان نصب و ۱۵ کیلومتر کابل غیرمجاز نیز جمعآوری شده است.
رئیس گروه مدیریت انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس ادامه داد: همچنین یکهزار و ۲۰۰ مورد برق غیرمجاز به انشعاب قانونی تبدیل شده است.
مسرور با بیان اینکه طرح «مهتاب» با هدف ساماندهی برقهای غیرمجاز و کاهش تلفات انرژی اجرا میشود، گفت: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با استفاده از ظرفیتهای موجود، اجرای این طرح را با رویکرد ارائه خدمات پایدار و مستمر به مشترکان دنبال میکند.
وی استفاده غیرمجاز از برق را موجب آسیب به شبکه، تضییع حقوق مشترکان قانونمدار و تشدید مشکلات ناشی از ناترازی انرژی دانست و افزود: انشعابهای غیرمجاز علاوه بر ایجاد خسارت برای شبکه برق، حقوق عمومی را نیز تحت تأثیر قرار میدهند.
رئیس گروه مدیریت انرژی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مربوط به استفاده غیرمجاز از برق، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ اطلاع دهند.
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