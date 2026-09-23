تبیین دستاوردهای انقلاب و دفاع مقدس با گفتگو و اقناع همراه شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند بعد از ظهر چهارشنبه در گردهمایی مدیران کل و فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج ادارات استان سمنان در دانشگاه سمنان با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس اظهار کرد: رزمندگان و شهدای دوران دفاع مقدس با وجود تهدیدها و مشکلات متعدد، با ایستادگی و فداکاری از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند.

وی با اشاره به شکل‌گیری نهادهای انقلابی در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: در آن مقطع کشور با ترور، ناامنی و فشارهای مختلف مواجه بود و شکل‌گیری بسیج و سپاه و بازآرایی ساختارهای دفاعی، در مسیر حفظ و تثبیت نظام انجام شد.

استاندار سمنان مسئولیت پذیری را از الزامات مدیریت دانست و تصریح کرد: مدیران باید مسئولیت خود را بر پایه تخصص، تعهد و شناخت دقیق از مأموریت‌ها بپذیرند و برای حل مسائل و پیشبرد امور، مسئولانه و با انگیزه عمل کنند.

کولیوند با تأکید بر ضرورت ارتباط موثر با نسل جوان بیان کرد: دانش‌آموزان و دانشجویان نباید رها شوند و می‌بایست مسئولان به پرسش‌ها و دغدغه‌های آنان گوش دهند و از برخوردهای شتاب‌زده پرهیز کنند؛ چراکه تقویت هویت دینی و ملی نیازمند گفت‌وگو، صبوری و اقناع است.

وی در پایان حفظ وحدت و انسجام ملی را از وظایف مهم مدیران برشمرد و افزود: مسئولان باید با همدلی در مسیر خدمت به مردم حرکت کنند و با تبیین درست مفاهیم انقلاب و دفاع مقدس و همراهی با نسل جوان، زمینه انتقال این ارزش‌ها به نسل آینده را فراهم کنند.