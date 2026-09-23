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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

ضرب‌الاجل استاندار سمنان برای تکمیل ۲۳ مدرسه

ضرب‌الاجل استاندار سمنان برای تکمیل ۲۳ مدرسه

سمنان- استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت تکمیل فضاهای آموزشی، خواستار آماده‌سازی و بهره‌برداری از ۲۳ مدرسه باقی‌مانده استان تا پایان مهر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند صبح چهارشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان رفاه سمنان، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و شهدای هشت سال دفاع مقدس، اظهار کرد: امروز با بازگشایی مدارس، دانش‌آموزان و خانواده‌ها بار دیگر فضای علم و دانش را تجربه می‌کنند و باید قدردان این فرصت باشیم.

وی با تبریک هفته دفاع مقدس و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران، افزود: دلاورمردی و ایستادگی رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس برای حفظ این آب و خاک، بخشی از تاریخ پرافتخار کشور است که باید همواره گرامی داشته شود.

استاندار سمنان با اشاره به عملکرد آموزش و پرورش استان، گفت: آموزش و پرورش استان سمنان به‌عنوان آموزش و پرورش برتر کشور انتخاب شده است و این موفقیت را به مدیران، معلمان و همه دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت استان تبریک می‌گویم.

وی با اشاره به برنامه‌های استان برای توسعه فضاهای آموزشی، بیان کرد: سال گذشته برای ساخت و تکمیل مدارس مورد نیاز استان، برنامه‌ریزی و تعهداتی انجام شد و بخشی از این مدارس نیز تاکنون به بهره‌برداری رسیده‌اند.

کولیوند با تأکید بر ضرورت تکمیل طرح‌های آموزشی، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم ۲۳ مدرسه باقی‌مانده نیز تا پیش از پایان مهر آماده و به بهره‌برداری برسد تا دانش‌آموزان استان از فضاهای آموزشی مناسب برخوردار شوند.

استاندار سمنان با اشاره به اهمیت بازگشایی مدارس در شرایط کنونی، تصریح کرد: بازگشایی مدارس و حضور دانش‌آموزان در کلاس‌های درس، پیام روشنی از اهمیت علم، دانش، تمدن، مقاومت و ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد.

کد مطلب 6955946

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