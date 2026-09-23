به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند صبح چهارشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان رفاه سمنان، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و شهدای هشت سال دفاع مقدس، اظهار کرد: امروز با بازگشایی مدارس، دانش‌آموزان و خانواده‌ها بار دیگر فضای علم و دانش را تجربه می‌کنند و باید قدردان این فرصت باشیم.

وی با تبریک هفته دفاع مقدس و گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران، افزود: دلاورمردی و ایستادگی رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس برای حفظ این آب و خاک، بخشی از تاریخ پرافتخار کشور است که باید همواره گرامی داشته شود.

استاندار سمنان با اشاره به عملکرد آموزش و پرورش استان، گفت: آموزش و پرورش استان سمنان به‌عنوان آموزش و پرورش برتر کشور انتخاب شده است و این موفقیت را به مدیران، معلمان و همه دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت استان تبریک می‌گویم.

وی با اشاره به برنامه‌های استان برای توسعه فضاهای آموزشی، بیان کرد: سال گذشته برای ساخت و تکمیل مدارس مورد نیاز استان، برنامه‌ریزی و تعهداتی انجام شد و بخشی از این مدارس نیز تاکنون به بهره‌برداری رسیده‌اند.

کولیوند با تأکید بر ضرورت تکمیل طرح‌های آموزشی، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم ۲۳ مدرسه باقی‌مانده نیز تا پیش از پایان مهر آماده و به بهره‌برداری برسد تا دانش‌آموزان استان از فضاهای آموزشی مناسب برخوردار شوند.

استاندار سمنان با اشاره به اهمیت بازگشایی مدارس در شرایط کنونی، تصریح کرد: بازگشایی مدارس و حضور دانش‌آموزان در کلاس‌های درس، پیام روشنی از اهمیت علم، دانش، تمدن، مقاومت و ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد.