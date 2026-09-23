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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

تأکید قائم‌مقام وزیر علوم بر جلوگیری از محرومیت دانشجویان از تحصیل

تأکید قائم‌مقام وزیر علوم بر جلوگیری از محرومیت دانشجویان از تحصیل

قائم‌مقام وزیر علوم بر پیگیری دغدغه‌های دانشجویان، جلوگیری از محرومیت آنان از تحصیل و نقش استادان در حمایت از دانشجویان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، در نشست مسعود شمس‌بخش، قائم‌مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با مسعود تجریشی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، معاونان و اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه، مهم‌ترین مسائل، دغدغه‌ها و چالش‌های دانشگاه در حوزه‌های مختلف بررسی و دیدگاه‌ها و مطالبات دانشگاه مطرح شد.

در این نشست، معاونان و اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه در پنج حوزه آموزشی، اداری و مالی، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی و بودجه و منابع، گزارشی از وضعیت موجود، ظرفیت‌ها، نیازها و چالش‌های پیش‌روی دانشگاه ارائه کردند و بر ضرورت توجه متناسب به نیازهای دانشگاه‌های پیشرو و مأموریت‌محور تأکید شد.

در حوزه آموزشی، تسهیل فرآیندهای دانشگاهی، افزایش اختیارات و استقلال دانشگاه‌ها، انعطاف‌پذیری مقررات، توسعه رشته‌های جدید و میان‌رشته‌ای، جذب و نگهداشت نخبگان و تقویت زیرساخت‌های آموزشی و فناوری از جمله موضوعات مطرح‌شده بود.

در حوزه اداری و مالی نیز چالش‌های بودجه‌ای، تأمین منابع پایدار، ساماندهی نیروی انسانی، مجوزهای استخدامی و توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و تجهیزات محاسباتی مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت تأمین منابع متناسب با هزینه‌های اداره دانشگاه و حفظ ظرفیت‌های علمی و تخصصی تأکید شد.

در حوزه دانشجویی، مسئولان دانشگاه ضمن تشریح وضعیت خدمات رفاهی و زیرساخت‌های موجود، بر ارتقای امکانات خوابگاهی، بهسازی و تجهیز فضاهای دانشجویی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی تأکید کردند و نیازهای اعتباری این حوزه را مطرح کردند.

در بخش فرهنگی و اجتماعی نیز با اشاره به جایگاه دانشگاه صنعتی شریف در جذب و پرورش استعدادهای برتر کشور، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، تقویت برنامه‌های تربیتی و اجتماعی و تأمین منابع متناسب با مأموریت و ظرفیت نخبگانی دانشگاه مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین در حوزه بودجه و منابع، وضعیت اعتبارات و هزینه‌های دانشگاه و چالش‌های ناشی از افزایش هزینه‌های جاری و توسعه‌ای بررسی شد و بر تأمین منابع پایدار و تخصیص اعتبارات متناسب با مأموریت و عملکرد دانشگاه تأکید شد.

تأکید قائم‌مقام وزیر علوم بر حمایت از دانشجویان و پویایی دانشگاه‌ها

در ادامه، مسعود شمس‌بخش، قائم‌مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن استماع دیدگاه‌ها و مطالبات مطرح‌شده، با مسئولان دانشگاه به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخت و برای پیگیری موارد مطرح‌شده قول مساعد داد.

وی با اشاره به شرایط حساس کنونی و هم‌زمانی آن با آغاز سال تحصیلی، بر ضرورت حفظ پویایی و حضور فعال دانشگاه‌ها تأکید کرد.

قائم‌مقام وزیر علوم با بیان اینکه دانشگاه با حضور استادان و دانشجویان شکل می‌گیرد، توجه بیشتر به مسائل و دغدغه‌های دانشجویان و فراهم‌کردن زمینه برای تداوم حضور و فعالیت آنان در دانشگاه را ضروری دانست.

شمس‌بخش همچنین بر پیگیری مسائل و دغدغه‌های دانشجویان و تلاش برای جلوگیری از محروم‌شدن آنان از تحصیل تأکید کرد و نقش استادان را در حمایت از دانشجویان، پیگیری مسائل آنان و حفظ و صیانت از فضای دانشگاه و تداوم فعالیت آن را مهم و اثرگذار دانست.

شایان ذکر است، این نشست با هدف بررسی مهم‌ترین مسائل و نیازهای دانشگاه صنعتی شریف و بررسی راهکارهای حمایت و همراهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای رفع موانع و تقویت ظرفیت‌های دانشگاه برگزار شد. در حاشیه این نشست، مسعود شمس‌بخش از شماری از مراکز پژوهشی و فناوری دانشگاه، از جمله برج فناوری شریف، ایستگاه نوآوری شریف و باکس شریف بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، دستاوردها و ظرفیت‌های این مراکز قرار گرفت.

کد مطلب 6956555
زهرا سیفی

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