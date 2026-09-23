به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، در نشست مسعود شمس‌بخش، قائم‌مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با مسعود تجریشی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، معاونان و اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه، مهم‌ترین مسائل، دغدغه‌ها و چالش‌های دانشگاه در حوزه‌های مختلف بررسی و دیدگاه‌ها و مطالبات دانشگاه مطرح شد.

در این نشست، معاونان و اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه در پنج حوزه آموزشی، اداری و مالی، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی و بودجه و منابع، گزارشی از وضعیت موجود، ظرفیت‌ها، نیازها و چالش‌های پیش‌روی دانشگاه ارائه کردند و بر ضرورت توجه متناسب به نیازهای دانشگاه‌های پیشرو و مأموریت‌محور تأکید شد.

در حوزه آموزشی، تسهیل فرآیندهای دانشگاهی، افزایش اختیارات و استقلال دانشگاه‌ها، انعطاف‌پذیری مقررات، توسعه رشته‌های جدید و میان‌رشته‌ای، جذب و نگهداشت نخبگان و تقویت زیرساخت‌های آموزشی و فناوری از جمله موضوعات مطرح‌شده بود.

در حوزه اداری و مالی نیز چالش‌های بودجه‌ای، تأمین منابع پایدار، ساماندهی نیروی انسانی، مجوزهای استخدامی و توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و تجهیزات محاسباتی مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت تأمین منابع متناسب با هزینه‌های اداره دانشگاه و حفظ ظرفیت‌های علمی و تخصصی تأکید شد.

در حوزه دانشجویی، مسئولان دانشگاه ضمن تشریح وضعیت خدمات رفاهی و زیرساخت‌های موجود، بر ارتقای امکانات خوابگاهی، بهسازی و تجهیز فضاهای دانشجویی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی تأکید کردند و نیازهای اعتباری این حوزه را مطرح کردند.

در بخش فرهنگی و اجتماعی نیز با اشاره به جایگاه دانشگاه صنعتی شریف در جذب و پرورش استعدادهای برتر کشور، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، تقویت برنامه‌های تربیتی و اجتماعی و تأمین منابع متناسب با مأموریت و ظرفیت نخبگانی دانشگاه مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین در حوزه بودجه و منابع، وضعیت اعتبارات و هزینه‌های دانشگاه و چالش‌های ناشی از افزایش هزینه‌های جاری و توسعه‌ای بررسی شد و بر تأمین منابع پایدار و تخصیص اعتبارات متناسب با مأموریت و عملکرد دانشگاه تأکید شد.

تأکید قائم‌مقام وزیر علوم بر حمایت از دانشجویان و پویایی دانشگاه‌ها

در ادامه، مسعود شمس‌بخش، قائم‌مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن استماع دیدگاه‌ها و مطالبات مطرح‌شده، با مسئولان دانشگاه به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخت و برای پیگیری موارد مطرح‌شده قول مساعد داد.

وی با اشاره به شرایط حساس کنونی و هم‌زمانی آن با آغاز سال تحصیلی، بر ضرورت حفظ پویایی و حضور فعال دانشگاه‌ها تأکید کرد.

قائم‌مقام وزیر علوم با بیان اینکه دانشگاه با حضور استادان و دانشجویان شکل می‌گیرد، توجه بیشتر به مسائل و دغدغه‌های دانشجویان و فراهم‌کردن زمینه برای تداوم حضور و فعالیت آنان در دانشگاه را ضروری دانست.

شمس‌بخش همچنین بر پیگیری مسائل و دغدغه‌های دانشجویان و تلاش برای جلوگیری از محروم‌شدن آنان از تحصیل تأکید کرد و نقش استادان را در حمایت از دانشجویان، پیگیری مسائل آنان و حفظ و صیانت از فضای دانشگاه و تداوم فعالیت آن را مهم و اثرگذار دانست.

شایان ذکر است، این نشست با هدف بررسی مهم‌ترین مسائل و نیازهای دانشگاه صنعتی شریف و بررسی راهکارهای حمایت و همراهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای رفع موانع و تقویت ظرفیت‌های دانشگاه برگزار شد. در حاشیه این نشست، مسعود شمس‌بخش از شماری از مراکز پژوهشی و فناوری دانشگاه، از جمله برج فناوری شریف، ایستگاه نوآوری شریف و باکس شریف بازدید کرد و از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، دستاوردها و ظرفیت‌های این مراکز قرار گرفت.