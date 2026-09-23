به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یکی از تلخ‌ترین تجربیات هر مدیر تولید، مدیر بازاریابی یا صاحب برندی زمانی رخ می‌دهد که تیراژ چند ده‌هزارتایی جعبه‌ها یا بسته‌بندی‌های نهایی وارد انبار کارخانه می‌شود. طرحی که روی نمایشگر با رنگ‌های زنده، براق و لوکس تایید شده بود، حالا روی مقوا یا کاغذ کدر، تیره، متمایل به زرد یا خاکستری شده است. این معضل تنها یک ناهماهنگی بصری نیست؛ تغییر شید رنگ سازمانی، هویت بصری محصول را در قفسه رقابتی فروشگاه‌ها متزلزل می‌کند و خسارت‌های سنگین مالی به همراه دارد. اما چرا چاپخانه نمی‌تواند دقیقاً همان رنگ داخل مانیتور را تحویل دهد؟ آیا خطای طراح است یا افت کیفیت دستگاه‌های چاپ افست؟

تفاوت سیستم رنگی RGB و CMYK در چاپ

اصلی‌ترین ریشه تفاوت رنگ مانیتور و خروجی چاپخانه، تفاوت بنیادین در فیزیک نور و ماهیت رنگ‌هاست. نمایشگرها (کامپیوتر، لپ‌تاپ و موبایل) از مد رنگی RGB (قرمز، سبز، آبی) استفاده می‌کنند. این سیستم بر پایه «تابش نور» (Additive Color) کار می‌کند؛ یعنی هرچه رنگ‌ها بیشتر با هم ترکیب شوند، نور بیشتری ساطع شده و به رنگ سفید می‌رسیم. طیف نوری RGB گستره بسیار وسیعی از رنگ‌های فوق‌العاده نئونی و درخشان را نمایش می‌دهد که برای چشم انسان روی شیشه مانیتور بسیار جذاب است.

در مقابل، ماشین‌آلات چاپ افست بر پایه مد رنگی CMYK (فیروزه‌ای، ارغوانی، زرد و مشکی) کار می‌کنند. این سیستم «کاهشی» (Subtractive) است و با جذب و انعکاس نور از روی بافت کاغذ عمل می‌کند. پیگمنت‌های مرکب هرگز نمی‌توانند شدت روشنایی پیکسل‌های نوری مانیتور را بازسازی کنند. وقتی فایلی با پروفایل RGB طراحی شده و مستقیماً به لیتوگرافی ارسال می‌شود، در فرایند تفکیک رنگ (Separation) بسیاری از طیف‌های نئونی و درخشان شکسته شده و به نزدیک‌ترین رنگ معادل در CMYK تبدیل می‌شوند که نتیجه آن کدر شدن و تغییر ماهیت رنگ نهایی است.

علت اختلاف رنگ در چاپ افست چیست؟

حتی زمانی که طراح فایل خود را به‌صورت اصولی با مد CMYK تحویل می‌دهد، باز هم درصد خطای رنگی دیده می‌شود. عوامل متعددی در کارگاه و خط تولید بر خروجی نهایی رنگ اثر می‌گذارند:

عدم کالیبراسیون مانیتور طراح: مانیتورهای تجاری رنگ‌ها را غلیظ‌تر، روشن‌تر و با کنتراست غیرواقعی نشان می‌دهند. بدون ابزارهای کالیبراسیون سخت‌افزاری، تصویری که طراح می‌بیند یک خطای دید دیجیتال است.

جنس و گرماژ متریال: یک مرکب ثابت، روی مقوای ایندربرد (Ivory Board)، کاغذ گلاسه، مقوای کرافت و متریال متالایز خروجی‌های متفاوتی ایجاد می‌کند. میزان جذب مرکب (Absorption) در مقواهای مختلف رفتار بازتابی متفاوتی از خود نشان می‌دهد.

تنظیم نبودن شیرهای مرکب و آب در برج‌های چاپ: بالانس آب و مرکب در ماشین افست مهارتی کاملاً تجربی و آزمایشگاهی است. نوسان در انتقال مرکب، لایه‌های رنگی را ضخیم‌تر یا نازک‌تر کرده و باعث تیرگی یا رنگ‌پریدگی موضعی فرم چاپی می‌شود.

تغییر رنگ بعد از خدمات تکمیلی (سلفون و یووی): کشیده شدن سلفون مات، سلفون براق یا اعمال وارنیش و یووی موضعی، انکسار نور را تغییر می‌دهد. سلفون مات عموماً غلظت رنگ‌ها را ۱۰ تا ۱۵ درصد تیره‌تر از برگه خام نشان می‌دهد.

راهنمای تطابق رنگ مانیتور با چاپ و کدهای پنتون

چاپخانه‌های استاندارد و صنعتی برای رساندن درصد خطا به حداقل ممکن، از کاتالوگ‌های فیزیکی پنتون (Pantone Formula Guide) استفاده می‌کنند. در استانداردهای جهانی بسته‌بندی، رنگ‌های حساس برند (مانند رنگ دقیق لوگوی شرکت) با کدهای پنتون اسپات (Spot Color) تعریف می‌شوند.

در این متد، اپراتور رنگ را با فرمولاسیون میلی‌گرمی و اختلاط دقیق پیگمنت‌ها می‌سازد و از تفکیک ۴ رنگ ترام خودداری می‌کند. اگر کارخانه‌ای دارای رنگ سازمانی ویژه است، نباید آن را به ریسک ترکیب CMYK بسپارد؛ بلکه باید تقاضای برج اختصاصی پنتون و نظارت با دستگاه دانسیتومتر (Densitometer) یا اسپکتروفتومتر داشته باشد تا دانسیته و چگالی نوری با نمونه مرجع مطابقت داده شود.

حل مشکل رنگ در چاپ لیبل و بسته‌بندی تیراژ بالا

بزرگ‌ترین فاجعه برای یک تولیدکننده، تفاوت شید رنگ بین پارت‌های مختلف تولید در طول سال است؛ به این معنی که محصول پارت پاییز با پارت زمستان در کنار هم در شلف فروشگاه دو رنگ کاملاً متفاوت به نظر برسند. در این میان، هویت بصری محصولات صنایع دارویی، بهداشتی، آرایشی، پتروشیمی و غذایی بیش از هر چیز وابسته به کیفیت و ثبات رنگ برچسب و بسته‌بندی است.

بهترین روش برای برطرف کردن قطعی این مشکل، پرهیز از تکیه صرف به تایید فایل مانیتوری و استفاده از پلات چاپی یا پروف دیجیتال کالیبره شده است. چاپخانه‌ای که مجهز به فناوری مدیریت رنگ (Color Management) باشد، از مرحله لیتوگرافی، ساخت زینک با دستگاه CTP استاندارد، تا تنظیم زاویه ترام‌ها را تحت کنترل نرم‌افزاری درمی‌آورد.

در صنایعی که چیدمان محصول در قفسه مستقیماً تصمیم خرید مشتری را شکل می‌دهد، هماهنگی دقیق جعبه با برچسب مشخصات حیاتی است. اجرای سفارش‌ها در چاپخانه‌ای مجهز که تخصص بالایی در چاپ لیبل و هماهنگ‌سازی متریال‌های مختلف مانند صدفی (PP)، متالایز، گلاسه و شفاف دارد، مانع از چندرنگ شدن خانواده محصولات در بازار مصرف می‌شود. کنترل دقیق چسبندگی و نفوذ مرکب‌های ضدخش، ضدآب و یووی روی رول‌های متریال، ماندگاری فام رنگی را حتی در شرایط سخت انباری و رطوبت تضمین می‌کند.

چگونه بهترین چاپخانه صنعتی را برای کاهش ضایعات انتخاب کنیم؟

جلوگیری از زیان‌های ناشی از اختلاف رنگ، نیازمند مشارکت یک شریک صنعتی باثبات در زنجیره تامین است، نه صرفاً یک ارائه‌دهنده خدمات عمومی چاپ. برای اطمینان از خروجی نهایی، به این ۵ شاخص در انتخاب چاپخانه دقت کنید:

امکان تایید حضوری پای ماشین چاپ (Press Check): به مدیران تولید اجازه داده شود پیش از آغاز تیراژ بالا، برگه کنترل رنگ اولیه (Machine Proof) را تایید و امضا کنند.

برخورداری از تجهیزات پیشرفته ساخت زینک و برج‌های شستشوی خودکار: که خطای انسانی در شید رنگ و لکه‌های محیطی را به صفر می‌رساند.

مشاوره مهندسی پیش از چاپ: بررسی تخصصی ترام، اورپرینت و تداخل رنگ‌ها توسط واحد فنی قبل از بستن فرم‌های زینک.

تامین متریال بدون واسطه: متریال‌های یکدست از برندهای معتبر جهانی که نوسان جذب مرکب نداشته باشند.

ارائه تضمین کیفی و تعهد به زمان تحویل: پایبندی به برنامه زمان‌بندی بدون به تعویق انداختن خط تولید و شیفت‌های کارخانه.

مجموعه چاپ سروش با تکیه بر سال‌ها تجربه در صنعت بسته‌بندی، خطوط پیشرفته چاپ افست و فلکسوگرافی و تیم تخصصی مدیریت رنگ، فرایند ثبت سفارش تا تحویل پالت‌های بسته‌بندی را با استانداردهای سخت‌گیرانه صنعتی همراه کرده است تا دغدغه تفاوت رنگ و افت کیفیت برای همیشه از فرایند تولید برندها حذف شود.

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