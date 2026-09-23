به گزارش خبرنگار مهر، عباس رسولی عصر چهارشنبه در نشست توسعه مناطق روستایی و تفاهم‌نامه همکاری بین‌بخشی، با اشاره به بافت جمعیتی و چالش‌های زیرساختی شهرستان دنا اظهار کرد: ۹۲ درصد جمعیت شهرستان دنا را جوامع روستایی تشکیل می‌دهند و با توجه به پراکندگی جغرافیایی و تعداد بالای روستاها، نیازها و مطالبات در این مناطق گسترده است.

وی افزود: تأمین زیرساخت‌های دسترسی روستایی در شهرستان دنا به اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز دارد و با وجود ظرفیت‌های طبیعی منطقه از جمله ارتفاعات دنا و میانگین بارش مناسب، همچنان ۶۳ روستا با تنش آبی مواجه هستند.

فرماندار دنا ادامه داد: وضعیت تأمین آب پایدار در بیش از ۱۶ روستا بسیار بحرانی است و رفع این مشکلات نیازمند توجه جدی و تخصیص منابع متناسب با نیازهای واقعی مناطق روستایی است.

رسولی مسائل اجتماعی و فرهنگی را از دیگر دغدغه‌های شهرستان دانست و گفت: گسست‌های اجتماعی و برخی اختلافات طایفه‌ای یا سیاسی، گاه از احساس نبود عدالت در توزیع امکانات و خدمات ناشی می‌شود.

وی تأکید کرد: هنگامی که عدالت در فرآیند خدمت‌رسانی رعایت نشود، زمینه نارضایتی و تنش‌های اجتماعی فراهم می‌شود، بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید در تفاهم‌نامه‌ها و برنامه‌های همکاری، عدالت‌محوری در توزیع اعتبارات و خدمات را در اولویت قرار دهند.

فرماندار دنا تصریح کرد: اگر توزیع امکانات و نیازهای زیرساختی بر مبنای عدالت و نیاز واقعی روستاها انجام شود، بخش قابل توجهی از تنش‌های اجتماعی کاهش یافته و این روند به تقویت انسجام و وحدت ملی کمک خواهد کرد.

رسولی همچنین با تقدیر از اقدامات انجام‌شده در دولت وفاق ملی با رهبری استاندار کهگیلویه و بویراحمد، بیان کرد: طی روزهای اخیر پروژه‌ای با اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در یکی از روستاهای فاقد دسترسی مناسب اجرایی شده که گزارش آن به اطلاع مردم رسیده است.

وی افزود: در هفته آینده نیز عملیات‌های عمرانی دیگری در سطح روستاهای شهرستان دنا آغاز خواهد شد.

فرماندار دنا در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه محدودیت‌های اعتباری و زیرساختی همچنان وجود دارد، اما با رویکرد جهادی دولت و هم‌افزایی دستگاه‌های استانی و شهرستانی تلاش می‌کنیم با مدیریت بهینه منابع، بخشی از مشکلات و مطالبات مردم مناطق روستایی را برطرف کنیم.