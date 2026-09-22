۹۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به دنا اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رسولی صبح سه شنبه در نشست کمیته اشتغال شهرستان دنا که با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون صنایع دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اعضای شورای شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: اشتغال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم به‌ویژه جوانان است و موضوعاتی مانند ازدواج، جوانی جمعیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اشتغال و درآمد پایدار ارتباط مستقیم دارد.

وی با انتقاد از غیبت برخی مدیران و رؤسای بانک‌ها در جلسات کمیته اشتغال، افزود: اگر کوتاهی از سوی فرمانداری در ارسال دعوت‌نامه صورت گرفته باشد، تذکر لازم داده می‌شود و در صورت کوتاهی مدیران بانک‌ها نیز برخورد قانونی انجام خواهد شد، چراکه بانک‌ها نقش مهمی در پرداخت تسهیلات اشتغال دارند.

فرماندار دنا با اشاره به روند پرداخت تسهیلات اشتغال در سال گذشته، گفت: پیش از این منابع مربوط به شهرستان خارج از دنا تعیین تکلیف می‌شد، اما با پیگیری‌های انجام‌شده در استان و طرح موضوع با استاندار و مجموعه اقتصادی استان، مقرر شد درباره منابع شهرستان در خارج از شهرستان تصمیم‌گیری نشود.

رسولی ادامه داد: نتیجه این پیگیری‌ها پرداخت حدود ۷۰ درصد تسهیلات اشتغال شهرستان در سال گذشته بود و پرونده‌ها از طریق شهرستان پیگیری و پرداخت شدند.

وی با تأکید بر نظارت بر روند پرداخت تسهیلات تصریح کرد: هدف ما جلوگیری از انحراف منابع و ایجاد اشتغال واقعی است و اجازه نمی‌دهیم تسهیلات بدون بررسی و هدف مشخص پرداخت شود؛ حتی برخی پرونده‌هایی که بدون هماهنگی به بانک معرفی شده بودند، متوقف شدند.

فرماندار دنا با اشاره به ظرفیت‌های روستایی شهرستان، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از جمعیت دنا در روستاها سکونت دارند و متقاضیان زیادی در حوزه‌هایی مانند پرورش مرغ بومی، قارچ، زنبورداری، کشاورزی و صنایع دستی وجود دارد که باید از ظرفیت تسهیلات برای ایجاد اشتغال پایدار استفاده کنند.

رسولی افزود: در حوزه صنایع دستی، برخی تولیدکنندگان به دلیل کمبود سرمایه محصولات خود را با قیمت پایین به واسطه‌ها می‌فروشند، در حالی که با پرداخت تسهیلات مناسب و ایجاد کارگاه‌های کوچک می‌توان ارزش افزوده بیشتری برای تولیدکنندگان ایجاد و زمینه اشتغال اعضای خانواده و دیگر افراد را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه منابع اشتغال شهرستان امسال به حدود ۸۹ میلیارد تومان رسیده است، گفت: این رقم در سال گذشته ۶۴ میلیارد تومان بود که نشان‌دهنده رشد حدود ۴۰ درصدی سهم شهرستان است.

فرماندار دنا همچنین از تعیین تکلیف بخش قابل توجهی از پرونده‌های سنوات گذشته خبر داد و بیان کرد: بخش عمده پرونده‌هایی که از سال ۱۳۹۹ در ادارات شهرستان باقی مانده بود، سال گذشته تعیین تکلیف و پرداخت شد و امسال نیز نباید شاهد رسوب پرونده‌ها باشیم.

رسولی رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات را ضروری دانست و گفت: یکی از عوامل ایجاد ناامیدی در جامعه این است که مردم احساس کنند عدالت در پرداخت‌ها رعایت نمی‌شود؛ پرونده‌ای که چند سال در انتظار تسهیلات بوده نباید بدون دلیل کنار گذاشته شود و منابع باید بر اساس ضوابط و به شکل عادلانه توزیع شوند.

وی با اشاره به منابع اختصاص‌یافته به حوزه میراث فرهنگی، افزود: علاوه بر منابع اختصاص‌یافته، حدود ۶.۲ میلیارد تومان از منابع تسهیلاتی در اختیار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حوزه میراث فرهنگی در نظر گرفته شده و ۲۰ میلیارد تومان نیز از منابع ملی این حوزه اختصاص یافته است.

فرماندار دنا بر ضرورت بازدیدهای میدانی از طرح‌های اشتغال تأکید کرد و گفت: بازدید میدانی در شناسایی ظرفیت‌ها و جلوگیری از انحراف تسهیلات مؤثر است و لازم است فهرست متقاضیان روستایی توسط بخشداری‌ها در اختیار دستگاه‌های متولی قرار گیرد.

رسولی از دهیاران و بخشداران خواست پیش از معرفی متقاضیان، شرایط دریافت تسهیلات را برای آنان تشریح کنند و افزود: افرادی که در سال‌های گذشته تسهیلات مشابه دریافت کرده‌اند یا برای همان طرح از منابع دیگر استفاده کرده‌اند، ممکن است مشمول تسهیلات جدید نباشند.

وی همچنین درباره مشکلات برخی متقاضیان در فرآیند دریافت تسهیلات گفت: در مواردی پرونده متقاضی در بانک تکمیل شده، اما فرد نتوانسته ضامن واجد شرایط معرفی کند؛ بنابراین نباید مشکلات ناشی از شرایط شخصی متقاضی به حساب دستگاه‌های اجرایی و دولت گذاشته شود و بانک‌ها نیز باید ارتباط و اطلاع‌رسانی مناسبی با متقاضیان

داشته باشند.

فرماندار دنا بر استفاده از ظرفیت صادرات صنایع دستی تأکید کرد و گفت: یکی از مشکلات صادرات غیرنفتی، نبود هماهنگی کافی میان دستگاه‌های متولی و گمرک استان است و با توجه به اعلام آمادگی گمرک برای همکاری، باید زمینه صادرات محصولات صنایع دستی شهرستان فراهم شود.

رسولی در پایان با قدردانی از مجموعه اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و رسانه‌ها خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها باید با همکاری و هماهنگی بیشتر، منابع اشتغال را به سمت ایجاد شغل واقعی هدایت کنند تا آثار این تسهیلات در زندگی مردم و اقتصاد شهرستان قابل مشاهده باشد.