به گزارش خبرنگار مهر، سید ایرج کاظمی عصر چهارشنبه در نشست «توسعه مناطق روستایی و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین‌بخشی» با تأکید بر ضرورت خدمت‌رسانی به مناطق محروم اظهار کرد: بخشی از روستاهای شهرستان کهگیلویه دارای دهیاری و بخش قابل توجهی نیز فاقد دهیاری هستند، اما مردم روستانشین این شهرستان با وجود مشکلات، مردمانی قدرشناس هستند و همین روحیه، انگیزه خدمت‌گزاران نظام را برای ادامه مسیر دوچندان می‌کند.

وی افزود: اقدامات انجام‌شده در دولت وفاق ملی، به‌ویژه حمایت‌هایی که از دهیاری‌ها صورت گرفته، اتفاقات مثبت و خوشایندی را رقم زده است، اما درباره شهرستان کهگیلویه باید به یک واقعیت ملموس یعنی «توسعه‌نیافتگی تاریخی» در برخی روستاها توجه ویژه داشت.

فرماندار کهگیلویه تصریح کرد: وسعت زیاد، صعب‌العبور بودن و کوهستانی بودن برخی مناطق، به‌ویژه در بخش‌های دیشموک و چاروسا، موجب شده است خدمات عمومی در این مناطق به تراز استاندارد نرسد.

کاظمی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از روستاهای فاقد دهیاری در شهرستان کهگیلویه از حداقل امکانات زیرساختی از جمله آب پایدار و جاده دسترسی آسفالته محروم هستند.

وی خطاب به آقاخانی نماینده اعزامی دولت، گفت: این دومین سفر شما به استان در دولت جدید است و با توجه به دقت‌نظر شما در بررسی مشکلات، انتظار داریم محرومیت‌های انباشته‌شده در مناطق روستایی کهگیلویه را به‌طور ویژه مورد توجه قرار دهید تا شاهد برکات این سفر برای مردم شریف و صبور روستاهای شهرستان باشیم.

فرماندار کهگیلویه خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با پیگیری‌های میدانی و تخصیص اعتبارات لازم در قالب تفاهم‌نامه‌های بین‌بخشی، گره از مشکلات زیرساختی این مناطق باز شود و فاصله توسعه‌ای میان روستاهای برخوردار و محروم کاهش یابد.