اعزام ۱۳۴ نفر از دختران فاقد سرپرست و مادرانشان به عتبات عالیات

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی جلالیپور عصر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به اجرای طرح «شوق زیارت» و اعزام خانوادههای فاقد سرپرست استان به عتبات عالیات اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای نشاط معنوی، تقویت باورهای دینی و فراهم کردن زمینه زیارت مضجع شریف ائمه اطهار (ع) برای فرزندان فاقد سرپرست اجرا میشود.
وی افزود: اعزام فرزندان فاقد سرپرست به همراه مادرانشان از اوایل مهرماه آغاز شده و تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
مدیرکل کمیته امداد گیلان با اشاره به اعزام نخستین کاروان زیارتی گفت: در نخستین مرحله، ۱۳۴ نفر از دختران فاقد سرپرست به همراه مادرانشان به عتبات عالیات اعزام شدند.
جلالیپور ضمن قدردانی از همراهی خیران و مراکز نیکوکاری در اجرای طرح «شوق زیارت» بیان کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و مشارکت خیران میتواند زمینه اعزام تعداد بیشتری از خانوادههایی را که توان مالی برای تشرف به عتبات عالیات ندارند، فراهم کند.
وی تصریح کرد: مردم خیر و نیکوکار میتوانند برای مشارکت در تأمین هزینه اعزام این خانوادهها، کد دستوری #۹۸۸۷۷ را شمارهگیری کنند.
نظر شما