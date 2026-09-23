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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۳

اعزام ۱۳۴ نفر از دختران فاقد سرپرست و مادرانشان به عتبات عالیات

اعزام ۱۳۴ نفر از دختران فاقد سرپرست و مادرانشان به عتبات عالیات

رشت- مدیرکل کمیته امداد گیلان از اعزام ۱۳۴ نفر از دختران فاقد سرپرست و مادران آنها در قالب طرح «شوق زیارت» به عتبات عالیات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی جلالی‌پور عصر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به اجرای طرح «شوق زیارت» و اعزام خانواده‌های فاقد سرپرست استان به عتبات عالیات اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای نشاط معنوی، تقویت باورهای دینی و فراهم کردن زمینه زیارت مضجع شریف ائمه اطهار (ع) برای فرزندان فاقد سرپرست اجرا می‌شود.

وی افزود: اعزام فرزندان فاقد سرپرست به همراه مادرانشان از اوایل مهرماه آغاز شده و تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

مدیرکل کمیته امداد گیلان با اشاره به اعزام نخستین کاروان زیارتی گفت: در نخستین مرحله، ۱۳۴ نفر از دختران فاقد سرپرست به همراه مادرانشان به عتبات عالیات اعزام شدند.

جلالی‌پور ضمن قدردانی از همراهی خیران و مراکز نیکوکاری در اجرای طرح «شوق زیارت» بیان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت خیران می‌تواند زمینه اعزام تعداد بیشتری از خانواده‌هایی را که توان مالی برای تشرف به عتبات عالیات ندارند، فراهم کند.

وی تصریح کرد: مردم خیر و نیکوکار می‌توانند برای مشارکت در تأمین هزینه اعزام این خانواده‌ها، کد دستوری #۹۸۸۷۷ را شماره‌گیری کنند.

کد مطلب 6956750

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