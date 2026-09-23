به گزارش خبرنگار مهر رمضانعلی سنگدوینی عصر چهارشنبه در توزیع مرحله دوم ۸ هزار بسته مایحتاج تحصیلی از محل زکات اهدایی دومین کنگره ۴۰۰۰ شهید استان گلستان با اشاره به رویکرد جدید کمیته امداد در حوزه محرومیت‌زدایی اظهار کرد: توانمندسازی و توجه به اقتصاد خانواده‌های تحت حمایت باید در مرکز برنامه‌های کمیته امداد قرار داشته باشد.

وی افزود: یکی از اقدامات قابل توجه کمیته امداد، ورود به حوزه انرژی خورشیدی است که در این طرح‌ها خانواده‌های تحت حمایت نیز سهام‌دار می‌شوند و از این طریق علاوه بر دریافت حمایت، امکان ایجاد درآمد پایدار برای آنان فراهم خواهد شد.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان ادامه داد: وقتی برای فرد تحت حمایت شغل ایجاد می‌شود، کمیته امداد وی را رها نمی‌کند، بلکه اشتغال ایجادشده را رصد و فرد را تا رسیدن به توانمندی و خروج از چرخه حمایت همراهی می‌کند.

سنگدوینی با اشاره به اقدامات حمایتی کمیته امداد در آستانه سال تحصیلی گفت: در سال جاری ۱۸ هزار بسته حمایتی برای دانش‌آموزان نیازمند استان توزیع شده که ارزش این بسته‌ها حدود ۱۸ میلیارد تومان است.

وی اضافه کرد: کمیته امداد علاوه بر تأمین بسته‌های تحصیلی، در حوزه‌هایی مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری، تسهیلات، درمان و حمایت از دانشجویان نیز به خانواده‌های تحت پوشش خدمات ارائه می‌دهد.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه محرومیت‌زدایی گفت: مردم باید در جریان خدمات و طرح‌هایی که برای کاهش محرومیت و توانمندسازی خانواده‌ها اجرا می‌شود قرار بگیرند و این اقدامات نباید بدون اطلاع‌رسانی باقی بماند.

سنگدوینی همچنین بر ضرورت تقویت همدلی و انسجام داخلی تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، حفظ وفاق و همدلی مردم و مسئولان زیر چتر ولایت و رهبری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.