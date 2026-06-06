استاندار کرمانشاه: جذب اعتبارات ملی نیازمند تلاش و رقابت جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به رقابت فشرده میان استان‌ها برای جذب منابع ملی اظهار کرد: ۳۱ استان کشور در این زمینه رقابت می‌کنند و منابع به کسی تعارف نمی‌شود؛ بنابراین مدیران باید با پیگیری مستمر و حضور فعال در سطح ملی، سهم استان را از وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه مطالبه کنند.

وی یکی از ویژگی‌های مدیران موفق را فعال‌سازی پروژه‌های راکد دانست و افزود: انتظار مردم و مدیریت ارشد استان این است که پروژه‌های نیمه‌تمام و متوقف، به ویژه در حوزه‌های مهمی مانند بهداشت و درمان، عمران و زیرساخت‌ها هرچه سریع‌تر از رکود خارج شده و دوباره فعال شوند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر لزوم توجه به مطالبات مردمی تصریح کرد: مدیران باید صدای مردم را در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، آب، بهداشت، آموزش و مسکن بشنوند؛ اگر در اجرای طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن گره و مانعی وجود دارد، باید سریعاً شناسایی و برطرف شود.

حبیبی بر ضرورت حضور میدانی مدیران در شهرستان‌ها و روستاها تأکید کرد و گفت: حضور در میدان و بازدید از پروژه‌ها موجب شناخت دقیق‌تر مسائل می‌شود و مدیران نباید صرفاً به فعالیت پشت میز اکتفا کنند. سکون و کم‌تحرکی به نفع استان نیست و مطالبات باید با جسارت و استدلال منطقی از مرکز پیگیری شود.

وی با اشاره به آغاز سال و همزمانی آن با توزیع اعتبارات و اجرای احکام برنامه هفتم توسعه، خواستار تسریع در پاسخگویی به استعلامات پنجره واحد سرمایه‌گذاری شد و افزود: باید در کوتاه‌ترین زمان به سرمایه‌گذاران پاسخ داده شود تا روند سرمایه‌گذاری در استان تسهیل گردد.

استاندار کرمانشاه از سازمان مدیریت و دستگاه‌های اجرایی خواست ظرف یک ماه آینده جلسات مشترک کارشناسی برگزار کنند و یادآور شد: ایجاد فهم مشترک در زمینه اولویت‌های اعتباری ضروری است. همچنین با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها راهکاری مهم برای تأمین منابع خواهد بود.

حبیبی در پایان با اشاره به وجود ۷۰۰ هزار هکتار اراضی دیم در استان خاطرنشان کرد: توسعه کشاورزی به معنای تقویت امنیت غذایی و پایداری اشتغال است؛ لذا باید با موضوعاتی همچون مکانیزاسیون، بیمه محصولات، استفاده از بذرهای اصلاح‌شده و حمایت‌های بانکی، نگاه ویژه‌ای به توسعه دیمزارها داشته باشیم.