چابهار در مسیر تقویت نقش ترانزیتی و اقتصادی منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، در جریان سفر به چابهار از بنادر شهید کلانتری و شهید بهشتی بازدید و از نزدیک ظرفیت‌های عملیاتی، زیرساخت‌های بندری و روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای این دو بندر را بررسی کرد.

در این بازدید، ظرفیت‌های موجود بنادر چابهار برای پشتیبانی از فعالیت‌های تجاری و ترانزیتی، الزامات توسعه زیرساخت‌ها و فرصت‌های پیش‌رو برای افزایش نقش این بنادر در اقتصاد منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار با برخورداری از موقعیت راهبردی در سواحل مکران و دسترسی مستقیم به آب‌های اقیانوسی، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه تجارت، ترانزیت و پیوندهای اقتصادی کشور با بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردارند.

در این بازدید بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بندری و منطقه آزاد چابهار و تقویت هماهنگی میان بخش‌های مرتبط برای تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و رونق فعالیت‌های اقتصادی تأکید شد.