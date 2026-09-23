به گزارش خبرگار مهر، اصغر کشوریان چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران ، در تشریح جزئیات این طرح گفت: در راستای برنامههای راهبردی بازآفرینی و بهسازی فضاهای شهری، فاز اول پروژه کانالسازی خیابان امام خمینی (ره) با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد تکمیل شد.
وی افزود : به منظور بهبود زیرساختهای شهری، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و مقابله با معضل آبگرفتگی در بافتهای هدف، پروژه اجرای کانال دفع آبهای سطحی در خیابان امام خمینی (ره) شهر بندر دیر به اتمام رسید.
کشوریان تصریح کرد : هدف اصلی از اجرای این طرح، پیشگیری از خسارات احتمالی ناشی از تجمع روانآبها و آبگرفتگی معابر و ساختمانها در این محدوده است که نقش بسزایی در ارتقای ایمنی و پایداری کالبدی این بخش از شهر ایفا میکند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به مشخصات فنی این مرحله خاطرنشان کرد: این پروژه شامل احداث کانالی به طول ۱۲ متر و عرض ۶.۵ متر بوده که با رعایت دقیق اصول فنی و مهندسی اجرا شده است و امید میرود با تکمیل مراحل بعدی، شاهد تحولی چشمگیر در ساماندهی و توسعه زیرساختهای شهری بندر دیر باشیم.
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