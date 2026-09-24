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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۶

۵ واحد صنفی متخلف در زابل پلمب شد

۵ واحد صنفی متخلف در زابل پلمب شد

زابل- فرمانده انتظامی شهرستان زابل از پلمب ۵ واحد صنفی متخلف و اخطار کتبی به ۱۲ واجد دیگر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی صبح پنجشنبه به خبرنگاران گفت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف، طرح نظارت و کنترل بر اصناف توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی در شهرستان زابل اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل افزود: در جریان این طرح که طی ۷۲ ساعت گذشته اجرا شد، تعداد ۵ واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت قوانین و مقررات، پلمب و به ۱۲ واحد صنفی دیگر نیز اخطار کتبی داده شد که در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات و رفع مشکلات با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

این مقام انتظامی در پایان ضمن قدردانی از همکاری خوب شهروندان با پلیس در اجرای این گونه طرح ها، از شهروندان خواست: تا در صورت مشاهده تخلفات صنفی، موضوع را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6957200

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