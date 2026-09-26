به گزارش خبرنگار مهر، آیین «با قلمداران دفاع مقدس» به همت اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه با محوریت بازخوانی روایت کرمانشاهیان در سه جنگ برگزار می‌شود.

این آیین با هدف پاسداشت نقش‌آفرینان عرصه دفاع و مقاومت و توجه به روایت‌هایی برگزار خواهد شد که بخشی از تاریخ دفاع و مقاومت مردم کرمانشاه را ثبت و ماندگار کرده‌اند.

در این برنامه، خانواده‌های معظم شهدا، سرداران و فرماندهان دفاع مقدس حضور خواهند داشت و از نویسندگان و روایتگران حوزه دفاع مقدس و مقاومت تجلیل می‌شود.

«با قلمداران دفاع مقدس» همچنین فرصتی برای بازخوانی روایت‌های کرمانشاهیان از سه جنگ و توجه به نقش قلم و ادبیات در ثبت بخشی از حافظه تاریخی مردم استان خواهد بود.

این آیین روز یکشنبه پنجم مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹:۳۰ صبح در سالن اجتماعات زنده‌یاد «احمد عزیزی» کتابخانه امیرکبیر کرمانشاه برگزار می‌شود.

در این برنامه، روایت‌های ثبت‌شده از دوران دفاع و مقاومت مورد توجه قرار می‌گیرد و از تلاش نویسندگان و روایتگرانی که در انتقال این خاطرات به نسل‌های آینده نقش داشته‌اند، پاسداشت خواهد شد.