دادستان کرمانشاه: ۱۸۹۰ کیلوگرم تریاک در کرمانشاه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کریمی با تشریح عملکرد دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی استان در حوزه مقابله با جرایم تهدیدکننده امنیت و سلامت جامعه، از کشف مقادیر قابل توجهی مواد مخدر، سلاح و مشروبات الکلی طی شش ماه نخست سال خبر داد.

بر اساس آمار اعلام‌شده، در جریان عملیات‌های انجام‌شده در نقاط مختلف استان، هزار و ۸۹۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شده است.

همچنین در حوزه مقابله با سلاح‌های غیرمجاز، یک هزار و ۸۴۴ قبضه سلاح جنگی و شکاری از عوامل و متخلفان کشف و توقیف شده است.

در همین مدت، نیروهای عملیاتی ۷۰ هزار و ۶۸۶ عدد فشنگ را نیز در جریان عملیات‌های مرتبط با مقابله با سلاح‌های غیرمجاز کشف و ضبط کردند.

کریمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مبارزه با مشروبات الکلی نیز افزود: در این بخش ۵۴ هزار و ۱۸۵ لیتر و ۹ هزار و ۷۷۳ قوطی مشروبات الکلی کشف و از دست عوامل مرتبط خارج شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه تصریح کرد: این حجم از کشفیات، حاصل اقدامات نیروهای عملیاتی و پیگیری مستمر دستگاه قضایی برای مقابله با منابع مالی و عملیاتی باندهای مجرمانه است.

وی ادامه داد: پرونده‌های مرتبط با این کشفیات با دقت و در چارچوب قوانین در حال رسیدگی قضایی هستند و مسببان این جرایم مطابق مقررات با مجازات قانونی مواجه خواهند شد.

کریمی همچنین بر ضرورت تداوم برخورد با باندهای فعال در زمینه توزیع مواد مخدر و سلاح تأکید کرد و خاطرنشان کرد: همکاری و گزارش‌های مردمی می‌تواند در شناسایی جرایم و تقویت روند مقابله با عوامل تهدیدکننده امنیت استان مؤثر باشد.

وی از شهروندان خواست در راستای حفظ امنیت و آرامش جامعه، موارد مرتبط را به دستگاه‌های مسئول گزارش کرده و در این زمینه با دستگاه قضایی همکاری کنند.