محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر استان اصفهان در ۱۵ عملیات امداد و نجات حضور یافتند و به هموطنان آسیبدیده خدماترسانی کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان با تفکیک نوع حوادث تصریح کرد: از مجموع ۱۵ مورد عملیات انجامشده، ۱۰ مورد مربوط به حوادث جادهای، ۳ مورد ارائه خدمات حضوری، یک مورد فوریتهای پزشکی و یک مورد نیز مربوط به حوادث در محیطهای آبی بوده است.
وی در خصوص آمار حادثهدیدگان و مصدومان این بازه زمانی گفت: مجموعاً ۳۷ نفر در این حوادث دچار آسیب شدند که از این تعداد ۳۱ نفر مصدوم شدند. همچنین از این تعداد، ۱۰ نفر جهت دریافت خدمات تخصصیتر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۲ نفر نیز به صورت سرپایی در محل حادثه مورد مداوا قرار گرفتند.
مؤمنی افزود: متأسفانه در حوادث ۲۴ ساعت گذشته یک نفر جان خود را از دست داد و عملیات رهاسازی برای یکی از مصدومان گیر افتاده در خودرو نیز با موفقیت توسط تیمهای امدادی انجام شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان با اشاره به پراکندگی عملیاتها خاطرنشان کرد: پایگاههای امداد و نجات جادهای و کوهستان استان از جمله پایگاههای قلعه آقا لنجان، طلا زرین تیران و کرون، کرد علیا، شهید غزنوی گلپایگان، مسجد شهدا، پایگاه ساحلی چادگان، عوارضی کاشان، امینآباد، تیدجان خوانسار و مورچه خورت شاهینشهر در این عملیاتها مشارکت فعال داشتند و نیروهای امدادی در سریعترین زمان ممکن به محل حوادث اعزام شدند.
وی تأکید کرد: آمادگی کامل تیمهای عملیاتی هلالاحمر در تمامی پایگاههای استان به صورت شبانهروزی برقرار است و از شهروندان و مسافران تقاضا داریم با رعایت دقیق نکات ایمنی، به ویژه در محورهای مواصلاتی، از وقوع حوادث غیرمترقبه پیشگیری کنند.
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