دانش آموزان دامغانی در سال تحصیلی جدید مشکل سرویس ایاب و ذهاب نخواهند داشت

مریم کردزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه دانش آموزان در سال تحصیلی جدید مشکل سرویس ایاب و ذهاب ندارند، اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید و فصل مهر ماه و بازگشایی مدارس برابر با مصوبه شورای انجمن اولیاء و مربیان آموزش و پرورش بیش از 70 دستگاه مینی بوس سرویس دانش آموزی بازدید و برای رانندگان این خودروها کارت رانندگی سرویس مدارس صادر شده است.

وی تصریح کرد: بازدید از خودروهای این تعداد از رانندگان با هدف کیفیت بخشی و ارتقاء ضریب امنیت سرویس های ایاب و ذهاب دانش آموزی اجرا شد.

وی خاطر نشان ساخت: این طرح برای نخستین بار در سطح مدیریت آموزش و پرورش شهرها و مناطق استان سمنان از سوی مدیریت آموزش و پرورش دامغان اجرا گردید که خوشبختانه موفقیت های خوبی را به دست آوردیم.

کارشناس انجمن اولیاء و مربیان مدیریت آموزش و پرورش دامغان افزود: در این طرح بر 70 دستگاه مینی بوس و بیش از 50 دستگاه وسیله نقلیه سواری نظارت کامل می شود.

وی یاد آور شد: در اجرای طرح ساماندهی ایاب و ذهاب دانش آموزان دامغان، کارشناسان فنی پلیس راهنمایی و رانندگی و نمایندگان شهرداری، اماکن عمومی پلیس اطلاعات و امنیت اخلاقی حضور فعال خواهند داشت.

کردزاده اضافه کرد: اتاق، موتور وسایل نقلیه، کپسول های آتش نشانی، جعبه کمک های اولیه، کارت سلامت و بیمه نامه رانندگان بررسی و بعد از تکمیل فرم های مربوطه از سوی مدیریت آموزش و پرورش دامغان نسبت به صدور کارت شناسایی اقدام شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت آموزش و پرورش دامغان در راستای دستورالعمل های ستاد اجرایی پروژه مهر مشکلی در زمینه ایاب و ذهاب دانش آموزان در سال تحصیلی 92-91 ندارد.