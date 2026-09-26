قانون رتبه بندی معلمان به صورت شایسته اجرا نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجیبابایی ظهر شنبه در بازدید از هنرستان فنی و حرفهای «میرسیدعلی همدانی» همدان ضمن ابراز نارضایتی از وضعیت فعلی معیشت فرهنگیان اظهار کرد: قانون رتبهبندی معلمان با اختصاص بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومانی در مجلس مصوب شد تا جایگاه معلمان ارتقا یابد اما متاسفانه در مرحله اجرا آنگونه که شایسته است پیادهسازی نشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه زیرساختهای آموزشی در استان همدان اشاره کرد و گفت: هماکنون ۲۰ پروژه آموزشی در قالب مجتمعهای «حیات طیبه» به عنوان پایلوت کشوری در استان همدان در حال احداث است و در این مدل آموزشی دانشآموز از مقطع پیشدبستانی تا دیپلم در یک مجموعه واحد تحصیل میکند تا روند تربیتی و استعدادسنجی وی بهصورت پیوسته و علمی رصد شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نگاه سنتی و نادرست به مدارس فنیوحرفهای افزود: نباید تقسیمبندی ناصحیح «دانشآموز زرنگ و تنبل» در نظام آموزشی جایگاهی داشته باشد چه بسا دانشآموزی که با مهارتآموزی در هنرستان و راهاندازی یک واحد تولیدی مسیر توسعه و نجات کشور را هموار میکند تاثیرگذاری عمیقتری نسبت به سایر مسیرهای تحصیلی دارد.
وی از تجهیز ویژه هنرستانها خبر داد و خاطرنشان کرد: هنرستان «دیباج» به عنوان پایلوت کشوری برای نوسازی و تجهیز کارگاهها انتخاب شده و با بررسی فهرست نیازهای اعلامشده فرآیند تامین تجهیزات مدرن برای این واحد آموزشی و سایر هنرستانها در دستور کار قرار گرفته است.
حاجی بابایی در پایان با اشاره به موفقیتهای دفاعی کشور و تولید موشکهای پیشرفته ایرانی این دستاوردها را محصول خروجی مدارس و تلاش معلمان دلسوز دانست و خطاب به دانشآموزان بیان کرد: قدر دوران جوانی خود را بدانید و با مدیریت زمان از غرق شدن در فضای مجازی پرهیز کنید چراکه آینده کشور در گرو تخصص، تعهد و ایمان شما است.
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