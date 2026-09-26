به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر داودیراد پیش از ظهر شنبه در آیین بازگشایی هنرستانهای کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در ساوه، با تبیین جایگاه این مراکز در ساختار توسعه کشاورزی کشور، اظهار کرد: هنرستانهای کشاورزی، کانون پیوند آموزشهای تخصصی با نیازهای میدانی تولید هستند و رسالت اصلی آنها پرورش نیروهای کارآمدی است که با تلفیق علم و عمل، آمادگی کامل برای حضور در بازار کار را داشته باشند.
وی با اشاره به گستره فعالیت این مراکز در سطح ملی افزود: هماکنون حدود ۳۵ هنرستان کشاورزی با حضور حدود ۲ هزار و ۹۰۰ هنرجو در سراسر کشور فعال هستند که با هدف گذار از کشاورزی سنتی به دانشبنیان، آموزشهای مهارتی در حوزههای کشاورزی، شیلات و صنایع غذایی را در اولویت قرار دادهاند.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی با اشاره به روند رو به رشد هنرستان ساوه گفت: این مرکز که از سال ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرده، امسال با عنوان هنرستان علوم کشاورزی در پردیس ساوه استقرار یافته است.
داودیراد با اعلام آمار ارتقای کمی و کیفی این هنرستان تصریح کرد: با جذب دانشآموزان جدید، تعداد هنرجویان این مرکز از ۱۱۳ نفر در سال گذشته به ۱۴۶ نفر افزایش یافته و تاکنون نیز ۱۲۰ نفر از این مجموعه فارغالتحصیل شدهاند که نشاندهنده اقبال و کارآمدی آموزشهای ارائه شده است.
هنرستان؛ گامی به سوی بازار کار
وی با تأکید بر اینکه هنرستان، پیونددهنده دانشآموز با عرصه تولید است، تاکید کرد: دانشآموزانی که هنرستانهای کشاورزی را انتخاب میکنند، علاوه بر کسب مبانی علمی، امکان فعالیت عملی در مزارع و کارگاههای تخصصی (نظیر ماشینهای کشاورزی) را پیدا میکنند و این مهارتآموزی، آنان را یک گام به بازار کار نزدیکتر کرده و آینده شغلی آنان را تضمین میکند.
داودیراد با تشبیه هنرجویان این حوزه به سربازان امنیت غذایی گفت: امنیت غذایی، رکن اصلی امنیت ملی است و نسل جدید کشاورزان، مهندسان و مدیران این بخش باید با مجهز شدن به دانش روز و مهارتهای کاربردی، در مسیر توسعه و ارتقای بهرهوری کشاورزی استان مرکزی و کشور نقشآفرینی کنند.
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