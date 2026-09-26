به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان ظهر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان تهران که با حضور حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، رئیس شورای فرهنگ عمومی استان و امام‌جمعه موقت تهران و جمعی از اعضای شورا برگزار شد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک پیشاپیش هفته فراجا، از مجاهدت‌های نیروهای انتظامی در تأمین امنیت استان قدردانی کرد.

استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود، تنوع فرهنگی و قومی پایتخت را ظرفیتی ارزشمند برای تقویت همبستگی اجتماعی دانست و گفت: شهرستان‌های مهاجرپذیر و شهرهای جدید استان، میزبان مردمی از فرهنگ‌ها و اقوام مختلف کشور هستند. مدیریت این تنوع و جلوگیری از شکل‌گیری شکاف‌های اجتماعی و قومی باید در شمار اولویت‌های شورای فرهنگ عمومی قرار گیرد.

وی ادامه داد: بخشی از بارگذاری جمعیتی استان بدون توسعه متناسب زیرساخت‌ها صورت گرفته و در برخی مناطق، فضاهای آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی و مذهبی با جمعیت موجود تناسب ندارد. طی دو سال گذشته، جبران این عقب‌ماندگی‌ها در دستور کار مدیریت استان قرار گرفته و اقدامات مؤثری نیز در حوزه توسعه فضاهای آموزشی آغاز شده است.

استاندار تهران با اشاره به تحویل حدود یک‌هزار و ۳۰۰ کلاس درس جدید در سطح استان افزود: طرح‌های متعدد دیگری نیز در دست ساخت است و این مسیر تا نزدیک‌شدن مناطق کم‌برخوردار به سرانه‌های مطلوب ادامه خواهد یافت. تأمین زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی نیز باید هم‌زمان با مدرسه‌سازی و توسعه خدمات عمومی دنبال شود.

معتمدیان بازگشایی آرام مدارس و دانشگاه‌ها را نتیجه هماهنگی همه‌جانبه دستگاه‌های استان عنوان کرد و گفت: همکاری آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها، شهرداری‌ها، دستگاه‌های انتظامی، ترافیکی و خدماتی موجب شد آغاز سال تحصیلی بدون چالش خاصی رقم بخورد.

وی در ادامه از توافق استانداری تهران و سازمان صداوسیما برای تقویت ساختار رسانه‌ای استان خبر داد و تصریح کرد: تهران با وجود جایگاه پایتختی، تاکنون از ساختاری مستقل و منسجم مانند مراکز صداوسیمای سایر استان‌ها برخوردار نبوده است. براساس تفاهم انجام‌شده، راه‌اندازی مرکز مستقل صداوسیمای استان تهران با برخورداری از امکانات تولید و پخش، در دستور کار قرار گرفته و موضوع تأمین زمین و پشتیبانی‌های مورد نیاز نیز پیگیری می‌شود.

استاندار تهران افزود: اخبار و تحولات تهران به‌دلیل ماهیت ملی پایتخت، مورد توجه مردم سراسر کشور است؛ از این‌رو توافق شده است زیرساخت‌های لازم برای گسترش دامنه دریافت برنامه‌های شبکه تهران و تولید محتوای ملی درباره ظرفیت‌های استان فراهم شود. توسعه دفاتر صداوسیما در شهرستان‌ها و ایجاد امکانات ثابت برای پوشش اخبار و مدیریت رسانه‌ای شرایط بحرانی نیز بخشی از این برنامه است.

معتمدیان با بیان اینکه بسیاری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، هنری و گردشگری شهرستان‌های استان حتی برای شهروندان تهرانی ناشناخته مانده است، گفت: رسانه ملی می‌تواند سهم مهمی در معرفی این داشته‌ها ایفا کند. هر شهرستان استان تهران از نظر جمعیت، پیشینه و ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی، قابلیت تولید روایت‌های مستقل و ارزشمند دارد.

وی همچنین خواستار تسریع در ثبت رسمی ۱۴ مهر به‌عنوان «روز تهران» در تقویم کشور شد و اظهار کرد: این پیشنهاد پس از تصویب در شورای فرهنگ عمومی استان، بارها برای طی مراحل قانونی به مراجع ملی ارسال شده است و انتظار داریم شورای فرهنگ عمومی کشور با توجه به جایگاه پایتخت، آن را در نخستین فرصت تعیین تکلیف کند.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: برنامه‌های روز تهران در سال جاری باید از تجربه دوره‌های گذشته فراتر برود و معرفی تاریخ، فرهنگ، هنر و ظرفیت‌های شهرستان‌های استان را دربرگیرد. روایت مقاومت مردم تهران در جنگ تحمیلی اخیر نیز باید به این برنامه‌ها افزوده شود؛ زیرا پایتخت از نظر حجم حملات، شمار شهدا و جانبازان و میزان خسارت‌های واردشده، سهم بالایی از این جنگ را متحمل شد.

معتمدیان افزود: تهران امروز بخشی از جغرافیای مقاومت و حافظه دفاعی ایران است و می‌توان با شناسایی نقاط هدف قرارگرفته، ثبت روایت‌های مردمی و طراحی برنامه‌های فرهنگی، زمینه شکل‌گیری «راهیان نور تهران» را فراهم کرد. این روایت باید ایستادگی مردم، مجاهدت نیروهای امدادی و خدماتی و استمرار زندگی در دشوارترین روزها را برای نسل‌های آینده ثبت کند.

وی حضور گسترده و خودجوش اقشار مختلف مردم در اجتماع بزرگ جانفدایان تهران و شهرستان‌های استان را نشانه روشنی از سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی دانست و گفت: بخش قابل‌توجهی از این حضور، بدون سازمان‌دهی رسمی شکل گرفت و حضور چندساعته رئیس‌جمهور و مسئولان عالی کشور در کنار مردم نیز بر اهمیت این رویداد افزود. چنین ظرفیتی باید با برنامه‌ریزی فرهنگی دقیق، حفظ و تقویت شود.

استاندار تهران در پایان با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از مواضع شجاعانه، عزتمندانه و مقتدرانه وی قدردانی کرد و این سخنان را بازتابی روشن از مواضع ملت ایران در دفاع از استقلال، امنیت و منافع ملی کشور دانست.