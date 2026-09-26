به گزارش خبرنگار مهر، علی هوشمند ظهر شنبه در نشست هماهنگی برگزاری بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت اظهار کرد: این آزمون از رویدادهای مهم قرآنی است که میتواند زمینه انس بیشتر جامعه با قرآن کریم و توسعه فعالیتهای قرآنی را فراهم کند.
وی افزود: برگزاری موفق این رویداد نیازمند برنامهریزی دقیق، هماهنگی میان بخشهای مختلف و مشخص بودن وظایف هر یک از مجموعههای اجرایی است تا فرآیند برگزاری آزمون با نظم و انسجام بیشتری دنبال شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین با تأکید بر ضرورت تقسیم کار در اجرای این برنامه بیان کرد: هر یک از بخشهای مسئول باید وظایف تعیینشده را با دقت دنبال کنند تا هماهنگی لازم برای برگزاری مطلوب آزمون ایجاد شود.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت کارکنان و مجموعههای مرتبط تأکید کرد و گفت: هدف این است که با همکاری و همافزایی همه بخشها، شرایط مناسبی برای حضور و مشارکت علاقهمندان به قرآن و عترت فراهم شود.
هوشمند خاطرنشان کرد: توسعه فعالیتهای قرآنی و فراهم کردن زمینه حضور گستردهتر مردم در این عرصه، نیازمند استمرار برنامههای فرهنگی و ایجاد فرصتهایی برای مشارکت اقشار مختلف جامعه است و آزمون سراسری قرآن و عترت میتواند یکی از این فرصتها باشد.
گفتنی است بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت ۲۸ آبان ماه سال جاری با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، گسترش انس با قرآن کریم و فراهم کردن زمینه مشارکت علاقهمندان در فعالیتهای قرآنی برگزار خواهد شد.
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