حسینی: توسعه کشاورزی نوین راهکاری برای مدیریت منابع آب ساوه است

به گزارش خبرنگار مهر،سیدمهدی حسینی پیش ازظهر شنبه همزمان با آغاز فعالیت هنرستانهای کشاورزی کشور در هنرستان علوم و فنون کشاورزی ساوه، اظهار کرد: حاصلخیزی خاک و شرایط اقلیمی مناسب از مهمترین ظرفیتهای کشاورزی این شهرستان به شمار میرود، اما در مقابل، محدودیت منابع آبی و تنش آبی از چالشهای اساسی این منطقه است.
وی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت روشهای نوین کشاورزی افزود: با توجه به محدودیت منابع آب، تداوم بهرهگیری گسترده از شیوههای سنتی کشاورزی میتواند فشار بیشتری بر منابع آبی وارد کند بنابراین توسعه دانش، فناوری و روشهای جدید در این بخش یک ضرورت است.
فرماندار ساوه بیان کرد: استفاده از فناوریهای نوین و حرکت به سمت صنعتیسازی کشاورزی میتواند علاوه بر افزایش بهرهوری، موجب ارتقای ارزش افزوده محصولات و بهبود توجیه اقتصادی فعالیتهای کشاورزی شود و زمینه حفاظت بهتر از منابع آب و خاک را فراهم کند.
حسینی همچنین با اشاره به نقش جوانان در آینده کشور گفت: دوران نوجوانی و جوانی فرصت ارزشمندی برای کسب دانش، تجربه و مهارت است و دانشآموزان امروز، سرمایههای انسانی و امیدهای آینده کشور محسوب میشوند.
وی درباره اهمیت رشتههای تحصیلی مرتبط با کشاورزی نیز اظهار کرد: امیدواریم دانشآموزان هنرستان علوم و فنون کشاورزی با علاقه و انتخاب آگاهانه وارد این مسیر شده باشند، چراکه کشاورزی امروز تنها به فعالیتهای سنتی محدود نمیشود و عرصهای گسترده برای پژوهش، مهندسی، فناوری و نوآوری است.
فرماندار ساوه ادامه داد: توسعه آموزشهای تخصصی در هنرستانهای کشاورزی و توجه به فناوریهای جدید میتواند زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص را برای آینده این بخش فراهم کند.
حسینی تصریح کرد: در سالهای آینده شاهد حضور دانشآموختگان این هنرستان در عرصههای مدیریتی، مهندسی و تخصصی کشاورزی باشیم و این نیروهای جوان بتوانند در تحول و ارتقای بخش کشاورزی شهرستان ساوه و کشور نقش مؤثری ایفا کنند.
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